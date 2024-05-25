” دام عزك يا الأردن” الديوان الملكي عن رمز الشعار الرسمي لعيد الاستقلال 78 وأهم ضوابط استخداماته

تم إطلاق الشعار الرسمي لعيد الاستقلال 78 في الأردن وذلك عن طريق بيان رسمي أصدره الديوان الملكي في المملكة الهاشمية، ويعد هذا الشعار مظهر من مظاهر الاحتفال بيوم الاستقلال في الأردن والذي يأتي في الخامس والعشرين من مايو كل عام وتستمر الاحتفالات بهذا اليوم ثلاثة أيام، ويتم الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة عن طريق إقامة الكثير من الفعاليات مثل الحفلات الغنائية والحفلات التي يتم فيها إلقاء الشعر.

الشعار الرسمي لعيد الاستقلال 78

حرص الديوان الملكي في الأردن على إطلاق الشعار الرسمي لعيد الاستقلال 78 وذلك من أجل الاحتفال بالذكرى الثامنة والسبعين من استقلال الأردن، وقد قام الديوان الملكي بوضع الشعار الجديد على الصفحة الرئيسية للموقع الخاص به، وقد تكون تفاصيل الشعار الجديد هي:

تكون الخلفية الخاصة بالشعار لها لون أحمر

يوضع نجمة في منتصف الشعار مع وضع لفظ استقلال بجوار هذه النجمة.

أسفل كلمة استقلال يتم كتابة رقم 78.

تكتب كلمة عيد الاستقلال بكل من اللغة العربية والإنجليزية.

يمكن أن يتم طباعة الشعار واستخدامه خلال جميع المنصات الخاصة بالتواصل الإجتماعي.

الضوابط المتبعة في استعمال الشعار

لكي يتم استخدام الشعار الخاص بالاستقلال على المنصات المختلفة الخاصة بالتواصل الاجتماعي هناك بعض الضوابط التي يتم اتباعها حتى لا يتعرض مستخدم الشعار للعقوبات الجنائية، وهذه الضوابط هي: