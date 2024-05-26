موجة حارة جديدة تضرب مصر الساعات القليلة المقبلة .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس للأسبوع المقبل، وأكد أن التحسن الحالي في درجات الحرارة سيكون مؤقتًا، وأوضح أن الطقس سيشهد تقلبات جوية معتادة في هذه الفترة من العام، مع احتمالية ارتفاع درجات الحرارة مجددًا، وأشار إلى ضرورة متابعة التحديثات المستمرة للنشرات الجوية لأخذ الاحتياطات اللازمة.

موجة حارة جديدة تضرب مصر

حذر الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» عبر فضائية «صدى البلد»، من طقس الساعات القليلة المقبلة، وأوضح أن هناك موجة حارة جديدة ستصل إلى ذروتها يوم الإثنين المقبل، متأثرة بمنخفض جوي قادم من ليبيا، وأشار إلى أن هذه الموجة ستنتهي يوم الثلاثاء المقبل وأوضح القياتي أن المنخفض الصحراوي القادم من ليبيا سيجلب كتل هوائية ساخنة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، مما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والتخفيف من آثار الحرارة العالية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 33 درجة الحرارة الصغرى 21 السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 27 درجة الحرارة الصغرى 19 جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 36 درجة الحرارة الصغرى 25 شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 درجة الحرارة الصغرى 23 جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 39 درجة الحرارة الصغرى 27

نصائح للمواطنين بشان حالة الطقس الحار

مع توقع موجة حارة جديدة وارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، إليكم بعض النصائح المهمة للمواطنين للتعامل مع حالة الطقس الحار: