” العيد فرحة” الكشف عن موعد عيد الأضحى المبارك في الجزائر 2024 عبر الحسابات الفلكية 1445

تم الكشف عن موعد عيد الأضحى المبارك في الجزائر 2024، حيث أن تبقى القليل من الأيام التي تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى، حيث من المقرر أن يأتي عيد الأضحى خلال شهر يوينو القادم، ويتميز عيد الأضحى أنه يأتي في نفس الموعد في جميع الدول العربية والإسلامية، خلاف عيد الفطر الذي يمكن أن يختلف موعده في الكثير من الدول المختلفة.

موعد عيد الأضحى المبارك في الجزائر 2024

تبقى القليل على موعد عيد الأضحى المبارك في الجزائر 2024، حيث أن عيد الأضحى يحتفل به الكثير من المواطنين الذين يتبعون الدين الإسلامي في جميع أنحاء العالم، ويأتي عيد الأضحى هذا العام في جميع الدول ومنها دولة الجزائر في السادس عشر من يونيو ويسبق عيد الأضحى يوم وقفة عرفات التي تأتي في الخامس عشر من يونيو، وتقوم دولة الجزائر بمنح جميع المواطنين عطلة رسمية خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى، وتكون أيام هذه العطلات هي:

وقفة عرفات في الخامس عشر من يونيو.

أول أيام العيد في السادس عشر من يونيو.

ثاني أيام العيد في السابع عشر من يونيو.

ثالث أيام العيد في الثامن عشر من يونيو.

مواعيد العطلات الرسمية في الجزائر

في بعض من العطلات الرسمية التي يحصل عليها المواطنين في الجزائر بعد الرجوع من عيد الأضحى وتكون هذه العطلات هي: