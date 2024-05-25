عاجل.. رفع طلب بإيقاف استقطاع السلف من المصارف للموظفين والمتقاعدين 2024.. مزايا الخدمة وخطوات الحصول عليها

رفع طلب إيقاف استقطاع السلف، يعتبر الحصول على قرض من أحد المصارف السعودية حل مالي يلجأ إليه الكثير من الأفراد لتلبية احتياجاتهم الشخصية والحياتية وعند الحصول على القرض، يتم الاتفاق على سداده بشكل دوري منتظم على شكل أقساط تحتوي على جزء من قيمة القرض وفوائده، وتقوم بعض المصارف السعودية بالحصول على هذه الأقساط بشكل تلقائي من حساب العميل دون الحاجة إلى تدخله، ولكن قد يرغب بعض المقترضين في مرحلة ما من إيقاف هذه الطريقة في الحصول على الأقساط من حساباتهم ولهذا السبب وضعت المصارف السعودية أنظمة وقواعد محددة لرفع طلب إيقاف استقطاع السلف.

ماهو نظام استقطاع السلف

هي خدمة تقدمها بعض المصارف السعودية لعملائها المقترضين، حيث يقوم المصرف بسحب مبلغ القسط الشهري تلقائيًا من حساب المقترض دون الحاجة إلى تدخله، و تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية سداد القرض على جميع المقترضين ومنع تأخرهم عن سداد الأقساط المستحقة لكل شهر.

خطوات رفع طلب إيقاف استقطاع السلف

لكي يتم وقف هذه الخدمة بشكل مؤقت عليك بالخطوات التالية:

التواصل مع البنك الذي تم الحصول منه على القرض عن طريق زيارة فرع البنك أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك، حيث أنه يمكن تقديم طلب إيقاف استقطاع القروض إلكترونيًا في بعض البنوك وليس الكل.

تقديم الوثائق المطلوبة وهي نموذج طلب إيقاف استقطاع القرض يجب على العميل تعبئته وتقديمه، و تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، وكذلك كشف حساب بنكي أو اي مصدر دخل يؤكد للبنك قدرة المقترض على سداد القرض دون الحاجة إلى استقطاعه من حسابه.

سداد الأقساط المستحقة.

دفع رسوم إيقاف الاستقطاع في حالة وجودها.

مميزات خدمة استقطاع السلف

هناك العديد من المميزات لهذه الخدمة وهي:

توفر هذه الخدمة راحة وسهولة للمقترضين، حيث لا داعي للقلق بشأن سداد الأقساط في الوقت المحدد.

تساهم أيضًا في تنظيم الأمور المالية للمقترض، مما يمنحه تحكمًا أفضل في استهلاكه المالي.

يساعد السداد المنتظم للقرض على تحسين السجل الائتماني للمقترض، مما يسهل عليه الحصول على قروض أخرى في المستقبل من نفس البنك.

خطوات استقطاع السلف في بداية الاقتراض

‏يمكن أن يتم توفير الوقت والجهد منذ البداية ويتم وقف الخدمة بشكل تلقائي: