“قرض شخصي بالبطاقة فقط بنك ناصر بدون فوائد والاستلام خلال 24 ساعة” .. إليك أهم المميزات والشروط المطلوبة

يعتبر قرض شخصي بالبطاقة فقط من بنك ناصر من الموضوعات التي تثير اهتمام الكثير من المواطنين، ويحرص بنك ناصر الاجتماعي على تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية، ومن بين هذه الخدمات يقدم البنك التمويلات الاجتماعية الحسنة (قروض بدون فوائد) كجزء من خدمات التكافل الاجتماعي.

مميزات الحصول على القرض

إليك أهم المميزات التي يمكنك الحصول عليها من خلال القرض.

يتميز هذا القرض بكونه بدون فوائد.

يتم الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومي فقط.

يهدف القرض إلى مساعدة الفئات المحتاجة لمواجهة الظروف الاجتماعية الصعبة.

يستهدف القرض الفئات التي تعجز مواردها الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية، فيشمل الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات وأسر السجناء.

شروط الحصول على القرض

تعرف على أهم الشروط المطلوبة للحصول على القرض.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض حاملًا للجنسية المصرية.

يتعين على المتقدم أن يكون قد بلغ السن القانوني المحدد.

قد يُطلب من المتقدم تقديم ضمانات كافية، مثل ضامن حكومي أو أي ضمانات أخرى مقبولة لدى البنك.

يستهدف القرض فئات محددة تحتاج إلى دعم مالي مثل الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات.

الأوراق المطلوبة للحصول علي قرض

تقديم نسخة سارية من بطاقة الرقم القومي.

تقديم الأوراق التي تثبت الحالة الاجتماعية مثل شهادة الوفاة للأرامل أو وثيقة الطلاق.

تقديم إثبات للدخل لضمان القدرة على سداد القرض.

خطوات التقديم علي القرض

تعرف على كيفية الحصول على القرض، إليك أهم الخطوات.

زيارة أقرب فرع لبنك ناصر الاجتماعي.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للموظف المختص.

ملء استمارة طلب القرض بالمعلومات الصحيحة والكاملة.

يقوم البنك بمراجعة الأوراق والموافقة على القرض في حالة استيفاء جميع الشروط.

كيفية سداد القرض

إليك أهم خطووات سداد القرض.