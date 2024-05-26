“ابهري عيلتك وجددي لهم” .. لعشاق الشوكولاتة أسهل طريقة لعمل كيك الباونتي بوصفة اقتصادية مالهاش مثيل

تعتبر كيكة الباونتي واحدة من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثير من الناس، خاصة محبي شوكولاتة، حيث تتميز بمذاقها الفريد والشهي الذي يدفع الكثيرين إلى شرائها من المحلات ومع ذلك، يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل لتقدميها لأسرتك وضيوفك في المناسبات السعيدة وأعياد الميلاد، بجانب المشروبات الباردة اللذيذة، إليك وصفة بسيطة لتحضير كيكة الباونتي في المنزل.

مكونات كيكة الباونتي

إليك أهم المقادير اللازمة لتحضير كيك الباونتي من خلال المكونات التالية.

الطبقة الأولى

1 ½ كوب من البسكويت المطحون (يفضل بسكويت الشاي).

½ كوب من الزبدة المذابة.

الطبقة الثانية (حشوة جوز الهند)

2 كوب من جوز الهند المبشور.

1 علبة من الحليب المكثف المحلى.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الطبقة الثالثة (الشوكولاتة)

200 غرام من الشوكولاتة الداكنة (أو شوكولاتة الحليب حسب الرغبة).

½ كوب من الكريمة السائلة.

طريقة تحضير كيكة الباونتي

إليك أهم الخطوات اللازمة لتحضير إعداد كيك الباونتي.