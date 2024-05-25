بالرقم الإمتحاني …رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 السليمانية عبر موقع نتائجنا

يترقب عدد كبير من طلبة وطالبات السادس الابتدائي في العراق الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 السليمانية، والتي كشفت عنها وزارة التعليم العراقية خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وسط حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بسبب تأخر ظهور النتائج، وأكدت الوزارة أن سبب التأخير هو اهتمام وحرص الوزارة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المحافظات العراقية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 السليمانية

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 السليمانية

تسعى وزارة التربية العراقية على توفير عدد كبير من الخدمات الإلكترونية تسهيلاً على الطلاب وأولياء أمورهم، ولهذا أعلنت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024 السليمانية والتي أصبحت متاحة أمام الطلاب منذ ساعات قليلة، وأكد وزير التربية العراقي أن الوزارة كانت مهتمة بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات مضيفاً إلى أن نسب النجاح هذا العام تزيد عن العام الماضي وتوجه بخالص الشكر للقيادات التعليمية التي ساهمت في إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المحافظات العراقية، وأشار إلى أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن النتائج بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2024