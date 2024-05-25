طالع اسمك في المقبولين؟؟.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 عبر منصة مظلتي الوزارية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الاخيرة يرغب العديد من المواطنين في الاطلاع على الكشوف الخاصة بها، ولهذا ستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفيرها خلال القليل من الأيام القادمة، حيث تقوم برفعها على منصة مظلتي الالكترونية حتى يسهل على المواطن الاستعلام عن اسمائهم، ويتم تخصيص مساعدات هذا البرنامج للأسر الفقيرة والمحتاجة حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها الأساسية، ويستطيع كل مواطن أن يقدم طلب للوزارة ليتم بعدها فحص الطلبات من خلال الجهات المختصة للتأكد من أن الأشخاص يستحقون لتلقى هذا الدعم، وفي السطور التالية نوافقكم بالمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الاخيرة

سيتم توفير اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الاخيرة خلال القليل من الوقت، حيث ستكون وزارة العمل الاجتماعي بالاعلان عن اسماء المستحقين من خلال منصة مظلتي، ويمكن البحث عن المستفيدين عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مظلتي.

بعدها انقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

حدد المنطقة التابع لها صاحب الطلب.

قم بكتابة الدفعة رقم الوجبة.

اكمل باقي البيانات في الحقول الخاصة بها.

بعد الانتهاء اضغط على أيقونة البحث.

انتظر القليل من الوقت حتى تظهر الكشوف بصيغة pdf.

قم بتحميلها ثم افتح الملف وابحث بداخله عن الاسم.

أوراق التقديم لبرنامج الرعاية الاجتماعية 2024

يتم تحديد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الاخيرة، طبقًا لتوافر بعض الشروط بهم وأيضا يجب تقديم أوراق ومستندات، ومن أهم الأوراق المطلوبة للحصول على دعم البرنامج ما يلي: