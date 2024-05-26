“شروط إصدار بطاقة الرقم القومي” .. تعرف على أهم الإجراءات اللازمة لتجديد الرقم القومي في مصر لعام 2024

أتاحت وزارة الداخلية المصرية تطبيق إلكتروني يستطيع الأفراد من خلاله القيام بعملية تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية إلكترونيًا من المنزل، كما يعد خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وإليك مجموعة من الشروط والإجراءات التي قد تكون ضرورية لتجديد بطاقة الرقم القومي في مصر عبر هذا التطبيق.

شروط إصدار بطاقة الرقم القومي

إليك أهم الشروط التي يجب توافرها من أجل صدور بطاقة الرقم القومي.

أن يكون المتقدم لإصدار بطاقة الهوية المصرية مصري الجنسية.

أن يبلغ المتقدم لإصدار البطاقة الشخصية العمر القانوني المحدد من قبل الأحوال المدنية، وهو خمسة عشر عامًا.

يجب أن يكون المواطن مسجلاً في السجل المدني وأن تكون جميع معلوماته مسجلة لدى الجهات المختصة.

أهم إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومي

تعرف على أهم الإجراءات التي يجب الامتثال لها لتجديد الرقم القومي.

التأكد من أن بطاقة الرقم القومي قد انتهت صلاحيتها أو على وشك الانتهاء قبل بدء عملية التجديد.

تقديم بعض الوثائق مثل صورة شخصية حديثة، وثيقة تثبت الهوية مثل جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي القديمة.

قد يتطلب التطبيق تسجيل حساب جديد لك، ومن ثم تفعيله عبر رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

يمكنك ملء النموذج الإلكتروني لطلب تجديد بطاقة الرقم القومي، مع تقديم الوثائق المطلوبة.

قد تتطلب عملية التجديد دفع رسوم محددة، ويمكنك ذلك عبر الطرق الإلكترونية المتاحة في التطبيق.

متابعة حالة طلب تجديد بطاقة الرقم القومي من خلال التطبيق، وسيتم إعلامك بمراحل المعالجة وموعد استلام البطاقة الجديدة.

الأوراق والمستندات المطلوبة

إليك أهم الأوراق اللازمة لتجديد بطاقة الرقم الوطني في مصر 2024.