قرار حاسم.. إيقاف تصاريح العمرة ومنع الزوار من دخول مكة المكرمة

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية عن إجراءات جديدة حاسمة استعدادًا لموسم الحج لهذا العام 1445، وتشمل هذه الإجراءات إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق “نسك” الإلكتروني ومنع حاملي تأشيرات الزيارة من دخول مكة المكرمة، لمعرفة المدة التي ستطبق خلالها هذه القرارات والهدف من ذلك، تابعونا خلال السطور التالية من هذا المقال.

إيقاف تصاريح العمرة ومنع الزوار من دخول مكة المكرمة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي “إكس” عن قرار إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق “نسك” الإلكتروني، وجاء هذا القرار لمدة شهر كامل ابتداءً من يوم الأحد 15 ذو القعدة 1445 الموافق 23 مايو 2024، وحتى 15 ذو الحجة 1445، ويأتي هذا الإجراء استعدادًا لاستقبال زوار الرحمن لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وشددت الوزارة على أهمية امتلاك الأشخاص لتصاريح الحج، مؤكدة أن المخالفين لهذا النظام سيتعرضون لعقوبات صارمة من قبل الحكومة السعودية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الازدحام في مكة المكرمة، مما يسهل على الحجاج أداء مناسكهم بيسر وراحة أكبر، بالإضافة إلى ذلك، وجهت الوزارة بعدم توجه المواطنين إلى مكة المكرمة أو المكوث بها خلال هذه الفترة، وذلك لتهيئة المكان لاستقبال الحجاج، كما أن هذا القرار يعكس الجهود المستمرة لتحسين تجربة الحجاج وضمان سلامتهم، حيث تُعتبر فترة الحج من أكثر الأوقات ازدحامًا وصعوبةً في تنظيم الحشود.

الهدف وراء منع الزوار من دخول مكة المكرمة

أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارًا إضافيًا ينص على منع حاملي تأشيرة الزيارة من دخول مكة المكرمة خلال الفترة نفسها، مقتصرة الدخول على حاملي تأشيرة الحج فقط، والهدف من هذا الإجراء هو تهيئة الأوضاع العامة داخل مكة المكرمة، مما يساهم في تسهيل حركة الحجاج ومساعدتهم على أداء مناسكهم بيسر وسلام.

وتأتي جميع هذه القرارات في إطار خطة أمنية محكمة وضعتها وزارة الحج والعمرة تهدف إلى ضمان أمن وسلامة المواطنين والحجاج على حد سواء خلال موسم الحج لهذا العام.