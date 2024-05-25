لينك “نتيجة نت” نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي بالرقم القومي 2024 ترم ثاني من وزارة التربية والتعليم

تستعد المدارس الثانوية لإعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بالرقم القومي 2024، حيث تعد الثانوية العامة أهم مراحل التعليم في مصر، والتي يهتم بها أولياء الأمور كثيرا، ويعد الصفين الأول والثاني الثانوي إعداد وتجهيز للطالب لدخول السنة الثالثة التي تحدد مصيره فيما بعد، حيث اختيار الجامعة التي تتناسب مع مجموعه في تلك السنة، والتي يتم اعتماد الامتحانات بها بنظام العام الدراسي الكامل فلن يعقد امتحان منتصف العام.

نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي بالرقم القومي 2024

المجموعه النهائي لدرجات الصفين الأول والثاني الثانوي 280 درجه حيث تظهر نتيجه الصف الثاني الثانوي بالاسم فقط من 140 درجة فقط موزعين على كل المواد، التي يتم دراستها اللغة العربية 50 والإنجليزية 40 والأجنبية الثانية 30 درجة، أما الكيمياء والفيزياء والأحياء والتاريخ والجغرافيا والفلسفة 20 درجة لكل مادة، ويكون الاستعلام عن درجات الطالب بالطريقة التالية

الدخول على موقع نتيجة. نت .

اختر نتيجة الفصل الدراسي الأول.

حدد المرحلة التعليمية.

اكتب بيانات الطالب كاملة.

سجل الاسم والرقم القومي ورقم الجلوس.

اضغط زر عرض النتيجة.

يمكن أيضا الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم .

لينك نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2024

يبدأ طالب الصف الأول الثانوي بالتعرف على كل المواد الدراسية في السنة الأولى حيث دراسة مواد القسم العلمي والقسم الأدبي معا، ثم يأتي اختيار التخصص المناسب بداية من الصف الثاني الثانوي ليحدد الطالب دراسة القسم العلمي أو القسم الأدبي، مع العلم أنه تم إلغاء الاختيار بين تخصص العلمي علوم أو العلمي رياضة، وكان ذلك النظام متبع في السنوات الماضية، ويبدأ تطبيق التخصص في السنة الثانية، حيث تتم عملية الاستعلام عن نتيجة اولى ثانوي برقم الجلوس بكل سهولة عبر موقع الوزارة الرسمي أو من خلال موقع نتيجة نت.