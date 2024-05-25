طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج علي اصولها بالطريقة الخليجية

الكبسة السعودي من الوجبات الرئيسية في السعودية كما تعد الكبسة طبق خليجي شهير، وتمتاز الكبسة بكونها مشبعة حيث تحتوي على كمية كبيرة من النشويات والدهون التي توجد في الأرز والذي هو عنصر أساسي من عناصر الكبسة ،وتحتوي على البروتين الموجود في الدجاج إضافة إلى الدهون أيضا والكبسة السعودي بالدجاج هي من أشهى أنواع الكبسة، كما أن الكبسة انتشرت في العديد من الدول ولم تعد موجودة في الخليج فقط.
مقادير الكبسة السعودي بالدجاج
مقادير الكبسة السعودي تحتوي على العديد من أنواع البهارات إضافة إلى المكونين الرئيسيين لها والمقادير هي:
- ملعقة كبيرة زيت.
- خلطة السبع بهارات.
- قرفة سيجارا،حبهان، ورق لورا.
- قرنفل، اليانسون.
- ملعقة صغيرة سمن.
- فلفل أخضر.
- شطة.
- بصلة مقطعة شرائح.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من كاري، كركم، بابريكا، سبع بهارات، كزبرة.
- دجاجة.
- ملح.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
- 2 حبة طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات.
- 2 ملعقة كبيرة زبيب.
- 2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة ساعة في ماء فاتر.
- زبدة لدهن الدجاج.
- مكسرات وكزبرة للتزيين.
طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج
اتبعي الخطوات التالية:
- ضعي ملعقة من الزيت وملعقة من السمنة وعند سيلان السمنة أضيفي قرفة سيجارا و ورق لورا وليمون مجفف ونجمة اليانسون والقرنفل وحبهان وفلفل شطة وقومي بالتقليب.
- أضيفي بصلة مقطعة شرائح رفيعة واستمري في التقليب.
- أضيفي ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وقلبي على نار هادئة حتى ذبول الثوم والبصل مع باقي البهارات.
- أضيفي البهارات وهي عبارة عن نصف ملعقة صغيرة من الكاري والكركم والكزبرة والبابريكا والسبع بهارات وقلبي جيدا.
- احضري دجاجة مغسولة جيدا أضيفيها فوق البهارات وقلبيها من الجانبين حتى تحصل على اللون الذهبي أضيفي بعض الملح من الجانبين.
- أضيفي ملعقتين كبيرتين من صلصة الطماطم وحبتين طماطم مقشرين ومقطعين مكعبات صغيرة.
- ضعي ملعقتين من الزبيب وغطي الإناء واتركي الدجاجة تغلي مع الخلطة لمدة 15 دقيقة على نار هادئة.
- اسكبي ماء ساخن على الدجاجة حتى تغطيتها.
- اتركي الدجاجة حتى تنضج ثم اخرجيها وضعيها جانبا واخرجي معها البهارات الصحيحة.
- أضيفي الرز البسمتي إلى نفسي الإناء الذي سلقتي فيه الدجاجة.
- اتركي الرز ينضج على نار هادئة لمدة نصف ساعة مع المتابعة.
- ادهني الدجاجة بالزبدة وأدخليه الفرن لتكتسب لون ذهبي.
- ضعي الأرز في طبق التقديم وفوقه الدجاجة وزيني الطبق بالمكسرات والكزبرة.