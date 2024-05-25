طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج علي اصولها بالطريقة الخليجية

الكبسة السعودي من الوجبات الرئيسية في السعودية كما تعد الكبسة طبق خليجي شهير، وتمتاز الكبسة بكونها مشبعة حيث تحتوي على كمية كبيرة من النشويات والدهون التي توجد في الأرز والذي هو عنصر أساسي من عناصر الكبسة ،وتحتوي على البروتين الموجود في الدجاج إضافة إلى الدهون أيضا والكبسة السعودي بالدجاج هي من أشهى أنواع الكبسة، كما أن الكبسة انتشرت في العديد من الدول ولم تعد موجودة في الخليج فقط.

مقادير الكبسة السعودي بالدجاج

مقادير الكبسة السعودي تحتوي على العديد من أنواع البهارات إضافة إلى المكونين الرئيسيين لها والمقادير هي:

ملعقة كبيرة زيت.

خلطة السبع بهارات.

قرفة سيجارا،حبهان، ورق لورا.

قرنفل، اليانسون.

ملعقة صغيرة سمن.

فلفل أخضر.

شطة.

بصلة مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة من كاري، كركم، بابريكا، سبع بهارات، كزبرة.

دجاجة.

ملح.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 حبة طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات.

2 ملعقة كبيرة زبيب.

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة ساعة في ماء فاتر.

زبدة لدهن الدجاج.

مكسرات وكزبرة للتزيين.

طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج

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