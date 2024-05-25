من النهاردة هتلعب براحتك.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G الجديد.. بطارية كبيرة ومعالج قوي

أطلقت شركة سامسونج واحد من أقوي الهواتف المميزة وهو Samsung Galaxy A55 5G، والذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة العليا التي تناسب عدد كبير يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق، وشاشة Super AMOLED سلسة، وأداء قوي بفضل معالج Exynos 1480، ونظام كاميرا رباعي يوفر صورًا عالية الجودة وهذا الهاتف يناسب الكثير من الأشخاص في الطبقة المتوسطة نظرًا لسعره المميز والبسيط مقابل جميع المميزات المتوفرة في الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G

يتميز هاتف Galaxy A55 5G بتصميمه المعدني الزجاجي الأنيق، ويتوفر بأربعة ألوان جذابة وهي الأسود، والأزرق الداكن، والأبيض، والوردي، ويتميز الهاتف بإطار معدني مسطح يسهل الإمساك به، بينما الجزء الخلفي مصنوع من زجاج Gorilla Glass Victus المتين المقاوم للخدوش، ومن أهم المميزات:

يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة ودقة FHD+ (1080 x 2340 بكسل) بمعدل تحديث يقدر ب 120 هرتز.

يعمل الهاتف بمعالج قوي من نوع Exynos 1480 ثماني النواة، والذي يوفر أداءً قويًا وسهل.

يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

يأتي الهاتف بنظام كاميرا رباعي في الخلف، يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل والاخيرة بعمق بدقة 5 ميجابكسل

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، والتي تدوم لفترة طويلة مع الاستخدام العادي.

يوجد به مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة.

وبه القدرة على التعرف على الوجه.

نظام التشغيل للهاتف Android 14.

سعر هاتف Samsung Galaxy A55 5G

يبدأ سعر هاتف Galaxy A55 5G من 450 دولار أمريكي، بينما يتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر 19900جنيه مصر.