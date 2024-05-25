ما هي خطوات استخراج تصريح دخول مكة وشروط إصدار التصريح 1445/2024

تعد مكة المكرمة وجهة مهمة للمسلمين حول العالم، وخاصة خلال مواسم الحج والعمرة. لضمان تنظيم الدخول وتجنب الازدحام والفوضى، تتطلب الحكومة السعودية استخراج تصريح دخول مكة، في هذه المقالة، نوضح شروط استخراج هذا التصريح وكيفية الحصول عليه عبر منصة أبشر الإلكترونية، بالإضافة إلى قرارات الترحيل التلقائي خلال موسم الحج.

شروط استخراج تصريح دخول مكة

إذا كنت تخطط لزيارة مكة المكرمة، فإن أول خطوة يجب أن تقوم بها هي التأكد من استيفاء جميع الشروط اللازمة لاستخراج تصريح دخول مكة، كما تشمل هذه الشروط:

التواجد داخل المملكة: يجب أن يكون مقدم الطلب موجودًا داخل المملكة العربية السعودية. إقامة سارية المفعول: يجب أن تكون إقامة المتقدم سارية المفعول وغير منتهية. العاملين في المنازل: في حالة العمالة المنزلية، يجب أن يكون العامل غير متغيب عن عمله.

كيفية استخراج تصريح دخول مكة عبر أبشر

لقد سهلت الحكومة السعودية عملية استخراج تصريح دخول مكة عبر منصة أبشر الإلكترونية، وهنا نقدم لك خطوات بسيطة لاستخراج التصريح:

الوصول إلى منصة أبشر: قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر وسجل الدخول. النقر على قسم الأفراد. تسجيل الدخول: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. اختيار الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمات أفراد الأسرة. اختيار تصريح دخول مكة. إدخال البيانات المطلوبة: تأكد من إدخال جميع المعلومات بشكل صحيح. تقديم الطلب: اضغط على تقديم الطلب لاستخراج التصريح.

قرار الترحيل التلقائي خلال موسم الحج

لتنظيم الحج وضمان سلامة الزوار، أصدرت السلطات السعودية قرارًا بترحيل أي شخص يتواجد داخل مكة بدون تصريح خلال موسم الحج هذا القرار يتم تطبيقه لضمان عدم وجود أي شخص داخل مكة بدون تصريح رسمي، ولتجنب الاكتظاظ وضمان الأمن والسلامة للجميع.

يعد الحصول على تصريح دخول مكة أمرًا ضروريًا لضمان تنظيم الزيارات الدينية وتجنب المشاكل القانونية ويتم ذلك باتباع الشروط والخطوات المذكورة أعلاه، يمكن للمواطنين والمقيمين استخراج التصريح بسهولة عبر منصة أبشر كما يجب الالتزام بقرارات الترحيل خلال موسم الحج لضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع.