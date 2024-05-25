pdf بالرقم الامتحاني.. نتائج الصف السادس الابتدائي المثنى 2024 العراق الدور الاول عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي المثنى 2024 وفي معظم المحافظات بما في ذلك رصافة 1 والكرخ 1 و2 و3، وكذلك كربلاء التي ظهرت نتائجها مؤخرًا ومع بدء الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي زادت عمليات البحث من قبل الأهالي لمعرفة نتائج أبنائهم في هذه المرحلة الدراسية الحاسمة تمهيدا للانتقال إلى مرحلة تعليمية جديدة الجميع، ينتظر بفارغ الصبر الإعلان الرسمي للنتائج في باقي المدارس والمناطق في جميع أنحاء العراق كانت وزارة التربية العراقية، قد أعلنت رسميا عن الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب والطالبات وهي تعمل حاليا على رفع النتائج عبر المواقع الرسمية لها.

نتائج الصف السادس الابتدائي المثنى 2024

هذه الخطوات البسيطة توفر الكثير من الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور مما يسهل عليهم الحصول على نتائج الامتحانات بشكل فوري وسلس من خلال الإنترنت، بات الآن بإمكان الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم في الصف السادس الابتدائي في العراق الاطلاع على نتائج أبنائهم بكل سهولة ويسر من خلال خطوات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس للحصول على النتيجة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

البداية تكون بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من هنا. بعد الدخول إلى الموقع يتم البحث عن القسم المخصص لنتائج الامتحانات والضغط على الرابط الخاص بنتائج الصف السادس الابتدائي الدور أول 2024. يجب على المستخدم كتابة البيانات الخاصة بالطالب بدقة مثل الاسم ورقم الهوية. بعد ذلك، يجب إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب والتأكد من صحة المعلومات المدخلة. بمجرد التحقق من صحة البيانات المدخلة يتم الضغط على زر الاستعلام بعد ثوانٍ قليلة ستظهر النتيجة عبر الموقع.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

يبحث الآلاف من الطلبة والطالبات في العراق عن نتائجهم للصف السادس الابتدائي بعد اجتيازهم اختبارات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول والتي بدأت تظهر فعليا منذ يوم الأربعاء 22 مايو 2024 ينتظر الجميع بفارغ الصبر معرفة نتائج أبنائهم سواء لقبولها والاستعداد للمرحلة الدراسية القادمة أو لتقديم طلبات التظلم إذا كانت النتائج غير مرضية بالنسبة لهم.