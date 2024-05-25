الخروف بكام في تونس.. أسعار الأضاحي في تونس اليوم قبل عيد الأضحي.. هنضحي بكام السنادي

في تونس، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة، حيث يتجهون نحو الأسواق لشراء الأضاحي تنفيذا لأوامر الله تعالى وتقديرا لذكرى قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وفي هذا السياق، بدأت الأسواق التونسية استعداداتها لاستقبال المشترين والبائعين الذين يبحثون عن أضاحيهم لهذا العام، فلنأخذ جولة داخل هذه الأسواق لنلقي نظرة على الأسعار المتنوعة للأضاحي في عام 2024.

موعد اجازة عيد الأضحي

حتى الآن، لم يعلن رسميا بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين في المؤسسات بتونس، ومن المتوقع أن تبدأ الإجازة في يوم وقفة عرفات، وتمتد لمدة أربعة أيام حتى نهاية أيام العيد، يشير الدليل الفلكي المبدئي إلى أن يوم وقفة عرفات في 9 ذو الحجة 1445 سوف يكون في 15 يونيو 2024، وتمتد أيام العيد حتى الأربعاء 19 يونيو 2024.

أسعار الأضاحي في تونس

تتنوع تكاليف شراء الأضاحي في السوق التونسي بناء على نوع الحيوان وكمية اللحم المرغوبة، بالإضافة إلى العوامل الإضافية مثل العمر والوزن، سوف نوضح لكم بعض الأسعار المتغيرة: