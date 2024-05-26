هسه ظهرت الآن.. نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم المحافظات

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من المحافظات التي أعلنت بالفعل عن النتائج ويمكن للطلاب التحقق منها من خلال الدخول إلى المنصات الرسمية، في حين أن هناك محافظات أخرى لم تقم برفع النتائج بعد.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

أعلنت الإدارة التعليمية في كل من مناطق الكرخ الأولى والثانية عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الأول بتاريخ 23 مايو 2024 في المقابل، كانت مدينة الرصافة 1 قد أفصحت عن نتائجها وأتاحت الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية العراقية ومنصة “نتائجنا” في صباح يوم 22 مايو 2024، بالإضافة إلى الإعلان عن نتائج الكرخ الأولى والثانية.

تنزيل نتائج السادس الابتدائي في عموم المحافظات العراقية

هناك بعض الإجراءات التي يجب أن يتبعها الطلاب لاستخراج نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول في العراق 2024 من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وهي كالتالي:

اذهب إلى موقع وزارة التربية في العراق من خلال الرابط.

سجل الدخول.

اختار التحقق من نتائج الصف السادس الابتدائي.

أضف المعلومات المطلوبة.

اضغط على بحث.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2024 في أي محافظة عبر منصة “نتائجنا” من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل الى منصة نتائجنا من خلال هذا الرابط.

انقر على نتائج السادس الابتدائي.

حدد المحافظة التابع لها الطالب.

اكتب الرقم الامتحاني والبيانات الشخصية.

اضغط على الاستعلام.

الاعتراض على نتائج السادس الابتدائي 2024

بعد انتهاء عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات للطلاب وإعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية، أكدت الوزارة على إمكانية تقديم طلب تظلم من خلال نفس الموقع، مع دفع الرسوم المطلوبة وتحديد المادة التي يود الطالب الاعتراض عليها، ثم الانتظار حتى يتم الرد على الطلب.