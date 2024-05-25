“استخرجها الآن Pdf” نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 عموم المحافظات (بغداد، نينوى، ذي قار، النجف، الأنبار، البصرة) عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 عموم المحافظات، يعتبر أحد أكثر العناوين والموضوعات المتداولة عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وهذا لأن هذا الصف الدراسي يعتبر واحد من أهم الصفوف الدراسية، وقد قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن المحافظات التي تم رصد درجات التلاميذ فيها، والموجودة على موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، وقد أشارت الوزارة إلى أن لجان التصحيح بجميع المحافظات تعمل على التدقيق في عملية التصحيح ورصد الدرجات في أسرع وقت ممكن لسرعة طمأنة الطلبة وأولياء الأمور على مستويات الطلاب.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

مع كثرة التساؤلات عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 عموم المحافظات فمن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة وذلك في جميع المحافظات المحافظات، وفي الجدول التالي نوضح لكم المحافظات التي أعلنت النتائج والتي من المنتظر أن تُعلن عنها، كالآتي:

المحافظة الحالة نينوى في الانتظار ديالى في الانتظار الكرخ 1 ظهرت وتم الرفع الكرخ 2 ظهرت وتم الرفع الكرخ 3 ظهرت وتم الرفع الرصافة 1 ظهرت وتم الرفع الرصافة 2 في الانتظار الرصافة 3 في الانتظار النجف ظهرت وتم الرفع ذي قار في الانتظار القادسية في الانتظار صلاح الدين ظهرت وتم الرفع واسط في الانتظار اربيل في الانتظار السليمانية ظهرت وتم الرفع دهوك ظهرت وتم الرفع الأنبار في الانتظار بابل في الانتظار البصرة في الانتظار كربلاء ظهرت وتم الرفع كركوك في الانتظار ميسان في الانتظار المثنى ظهرت وتم الرفع

لينك نتائج سادس ابتدائي 2024 دور أول عموم المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية عن الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 كافة المحافظات، ومن هذه الخطوات التالي: