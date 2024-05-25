فرحة النجاح حلوة يا اولاد.. الآن رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2024، مع انتهاء الطلاب الصف الثاني الاعدادي اختباراتهم وذلك للفصل الدراسي الثاني 2023 2024 للدور الأول بدأ البحث يزداد من أولياء الأمور الطلاب حول نتائج اختبار الصف الثاني الاعدادي وموعد ظهور النتائج حيث سهلت وزاره التربيه والتعليم عملية حصول الطلاب على نتائجهم وذلك عبر موقع مديرية التعليم الذي من خلاله يحصل الطلاب على النتائج دون الحاجة الى الذهاب الى المدارس لذا سنتعرف معا اليوم على طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثاني الإعدادي في السطور القادمة فتابعونا.

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

يمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال الاستعلام عن النتائج عبر الموقع مديرية التعليم وذلك عبر الخطوات التالية:

اولا على الطالب التوجه الى موقع بوابة التعليم الأساسي ويمكن الدخول إليها بشكل مباشر من هنا .

النقر على أيقونة الخدمات الألكترونيّة.

ومن ثم النقر على أيقونة نتائج الامتحانات.

يقوم الطالب بإدخال المرحلة الدراسية.

يقوم الطالب بتحديد الصف الدراسي هو الصف الثاني الإعدادي.

إدخال الطالب اسمه كاملا ورقم الجلوس والرقم القومي.

الضغط على أيقونة عرض النتائج لتنتقل الى النافذه المخصصه بعرض نتائج الطلاب.

توزيع درجات تانية إعدادي الترم الثاني 2024

يحرس كل طالب على معرفة توزيع الدرجات الخاصة بالمواد التي قام بإجراء الاختبارات فيها حيث تأتي توزيع درجات الصف الثاني الأعدادي على المواد التالية:

مادة اللغة العربية: 80 درجة.

مادة الرياضيات: 60 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي: 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي: 40 درجة.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024

يزداد البحث عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي حيث أعلنت مديريات التعليم في كافة المحافظات عن أن إعلان النتائج سيكون عقبة الانتهاء من تصحيح وذلك بعد أن ينهي طلاب الصف الثالث الاعدادي اختباراتهم.