“هنا” خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائى الدور الاول في كافة المحافظات 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق 2024 من المتوقع أن تبدأ وزارة التربية العراقية في إعلانها قريبا، حيث توفر وزارة التربية والتعليم العراقية خدمة الاستعلام عن هذه النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، الذي يعتبر المصدر الرسمي للتحقق من هذه النتائج التي تنشر تدريجيا لذلك، من خلال موقعنا سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن هذه النتائج عبر الإنترنت الآن.

نتائج السادس الابتدائي 2024 دور اول

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2024 بالعراق قيد المراجعة، حيث يعملون بجهد على تصحيح الأوراق الامتحانية، ستقوم الوزارة بمراجعة النتائج بعد التصحيح لرفعها إلكترونيا على موقع وزارة التربية أو موقع نتائجنا، سنوضح بشكل سهل كيفية التحقق من النتائج من خلال تقديم خطوات الوصول إليها، حتى يتسنى للطلاب التحقق من نتائجهم باستخدام الاسم الرباعي أو الرقم الامتحاني عبر زيارة الموقع المتخصص للاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

للاستفسار عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024، اتبع الإجراءات التالية: