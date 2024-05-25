الدرهم بكام يولاد.. سعر الدرهم الإماراتي في كافة البنوك داخل مصر اليوم السبت 25 مايو

في اخبار جديدة حيث تم تثبيت سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024، وذلك بناء على إغلاق البنوك في عطلة نهاية الأسبوع، سجل السعر في البنك الأهلي المصري 12.83 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 12.81 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع، وفي مقال اليوم سوف نتعرف على اسعار الدرهم الإماراتي في كافة البنوك داخل مصر.

سعر الدرهم في البنوك

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري يتراوح حاليا عند 12.81 جنيه لكل درهم لعملية الشراء، و12.84 جنيه لعملية البيع، بالنسبة للبنك الأهلي المصري، يبلغ سعر الشراء 12.83 جنيه وسعر البيع 12.85 جنيه لكل درهم، فيما يتعلق ببنك مصر، يتم تسعير الدرهم الإماراتي بسعر 12.85 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، أما بنك الإسكندرية، فقد سجل سعر الشراء للدرهم الإماراتي 12.80 جنيه وسعر البيع 12.85 جنيه، سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي يتجاوز حاجز 12.86 جنيه للشراء ويصل إلى 12.89 جنيه للبيع. بالنسبة لبنك البركة، يتراوح سعر الدرهم الإماراتي ما بين 12.62 جنيه و12.83 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس، فيتراوح سعر الشراء من 12.79 جنيه وسعر البيع من 12.84 جنيه.

العوامل التي تؤثر على سعر الدرهم الإماراتي

هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الدرهم الإماراتي، منها الاقتصاد العالمي، وسياسات البنك المركزي، ومعدلات التضخم، وأيضا تقلبات أسعار النفط لأن النفط يشكل جزءا كبيرا من اقتصاد الإمارات.