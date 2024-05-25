تحميل سريع pdf الكشوف .. رابط نتائج السادس الابتدائي الانبار 2024 الدور الاول العراق

قامت وزارة التربية في العراق بانتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول لهذا العام والجميع يترقب موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2024 الانبار فمن المتوقع إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث قام مصدر مسؤول بتقديم تصريح بأن جميع أعمال تقدير الدرجات تسير على أكمل وجه داخل كل مراكز الفحص بالمحافظات في العراق وسوف تتيح النتائج فور انتهاء مراكز الفحص في كل محافظة من كل أعمال تقدير الدرجات ورصدها، ومن خلال السطور القادمة سنوضح خطوات الاستعلام عن هذه النتائج.

رابط نتائج السادس الابتدائي الانبار 2024 الدور الاول

يتم الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي محافظة الأنبار وغيرها من المحافظات الأخرى إلكترونيا عن طريق موقع نتائجنا على شبكة الانترنت وسوف يتوفر للجميع النتائج على هيئة ملفات pdf ولكي يتم الاستعلام عن النتائج يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع نتائجنا من هنا.

يختار الطالب نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 يحدد المحافظة التابع لها وهي محافظة الانبار.

النقر على كلمة تنزيل التي ستظهر أمام المحافظة.

اختيار تنزيل النتائج.

يفتح ملف النتيجة والبحث عن حسب الاسم او رقم الامتحاني للطالب

اعلان نتائج السادس الابتدائي محافظة الانبار

لم تظهر النتيجة حتى الآن وما زلنا نتابعها باستمرار، حيث يتم إعلان النتائج على التوالي في محافظات العراق بالاضافة إلى أن محافظة الكرخ الثالثة قد اعلنت النتائج مساء أمس الخميس وكانت نسبة النجاح 74% من إجمالي الطلاب وأصبح نتائج محافظة الأنبار هي المنتظرة والمتوقع أنها تظهر خلال الساعات القادمة