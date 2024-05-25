هتحصل على أعلى الشهادات.. قرض التعليم بنسبة تمويل 100% والسداد على 60 شهرا

تعد رحلة الحصول على التعليم العالي مهمة وتحمل العديد من التحديات المالية، ولدعم الطلاب في هذه الرحلة، تم تصميم قرض التعليم، يعد هذا القرض شكل من أشكال القروض الشخصية، وهو مصمم لتغطية تكاليف التعليم وشراء الكتب وتكاليف المعيشة أثناء فترة الدراسة الجامعية أو الجامعية، حيث تهدف فكرة قرض التعليم إلى مساعدة الطلاب وأسرهم على تحمل تكاليف الدراسة العليا، حيث يمكن استخدام هذا القرض لتغطية تكاليف الرسوم الدراسية، والإقامة، والنقل، وتكاليف الطعام، والمصروفات الشخصية الأخرى التي تترتب على الدراسة.
برامج تمويلية متنوعة من بنك مصر لقرض التعليم
يقدم بنك مصر برامج تمويلية مخصصة لقرض التعليم، تهدف إلى دعم المصريين في رحلتهم التعليمية العالية، تتضمن التفاصيل الرئيسية لهذا القرض:
- الموظفين بتحويل مرتب / قسط (بتعهد/ بتعهد بدون مستحقات / جهات متعاقدة): يمكن للموظفين الحصول على قرض التعليم من خلال تحويل مرتبهم أو قسطهم، سواء كانت هناك ضمانات أو بدونها، ويشمل ذلك أيضا الجهات المتعاقدة.
- الموظفين بدون تحويل مرتب: يتيح القرض فرصة للموظفين الذين لا يحولون مرتبهم الحصول على دعم مالي لتحمل تكاليف التعليم.
- أصحاب المهن/ الأعمال الحرة: يمكن لأصحاب المهن والأعمال الحرة الاستفادة من برامج التمويل لتغطية تكاليف التعليم الخاصة بهم أو بأسرهم.
- أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون): يتيح القرض لأصحاب المعاشات الحصول على تمويل لتحمل تكاليف التعليم، سواء كان هناك تعهد بتحويل المعاش أو بدونه.
شروط منح قرض التعليم من بنك مصر
- يجب أن يكون عمر المتقدم للقرض لا يقل عن 21 عاما.
- يصل الحد الأقصى لقيمة القرض إلى 300,000 جنيه.
- يتم تغطية نسبة تمويل تصل إلى 100% من قيمة القرض.
- يتم تحديد مدة القرض بحد أقصى يبلغ 60 شهرا.
- يتم تطبيق رسوم إدارية بنسبة 1.50% من قيمة القرض، وتُخصم مباشرة من القرض.
المستندات المطلوبة للحصول على قرض التعليم
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.
- عرض سعر / بيان مصروفات.
- بالنسبة للموظفي نشهادة مفردات الراتب الشهري.
- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).
- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأعمال الحرة صورة البطاقة الضريبية.
- ترخيص / تصريح مزاولة المهنة لأصحاب المهن الحرة.
- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للأعمال الحرة.
- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.
- بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش.
- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).
- تعهد بتحويل المعاش (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).