هتشتري اللحمة وهتعيد على العيال.. صرف منحة عيد الأضحي 2024 من الحكومه في هذا الموعد.. يابختك ياعم محدش قدك

وفقا لمصادر حكومية موثوقة، يجري في الوقت الحالي تجهيز العديد من الجهات الحكومية لتنفيذ خطة صرف منحة عيد الأضحى لعام 2024، ويتضمن ذلك إعداد التقارير الضرورية وتسجيل أعداد الموظفين في كل جهة، بهدف تحديد قيمة النفقات والجدول الزمني لصرف المنحة قبل الموعد المحدد بما يكفل الفرصة للموظفين لتلبية احتياجاتهم واستعدادات العيد والأضحية.

صرف المنحه قبل عيد الأضحي

وفقًا للمصادر، من المقرر أن تخصص ميزانية منحة عيد الأضحى لعام 2024 بناء على بنود صرف مستقلة مخصصة لكل جهة حكومية، وفقا للتنظيمات الداخلية المعمول بها، بالتعاون والتنسيق مع الأقسام المالية ذات الصلة في تلك الجهات، وأوضحت المصادر أن قيمة منحة عيد الأضحى سوف تختلف من جهة إلى أخرى استنادا إلى حجم الميزانيات المخصصة وبنود الصرف المستقلة الخاصة بها، سواء كانت من مصادر خدمات الطوارئ أو صناديق الدعم الاجتماعي والأزمات.

منحة عيد الأضحي من الحكومه

تمّ تعديل مبالغ منحة عيد الأضحى لعام 2024 حيث يتراوح الصرف بين 750 جنيه إلى مدة كاملة من الأجر الأساسي في الجهات الحكومية ذات الطابع الإنتاجي والاستثماري والتسويقي، بينما تمنح جهات أخرى منحة عيد الأضحى 2024 بصرف شهرين من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اتخذ قرارا بزيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين الحكوميين إلى 6 آلاف جنيه لأصحاب الدرجة السادسة، وزيادات تتراوح بين 1000 و 1200 جنيه للدرجات الأخرى، بدءا من مرتبات شهر مارس 2024، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين دخل موظفي الدولة، فضلا عن تسريع صرف العلاوة الدورية السنوية، التي كان من المقرر صرفها في يوليو القادم، بصرفها مع مرتبات مارس.