صدرت الآن في النجف ونينوي✅ رابط نتائجنا للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

يبحث الكثير من طلاب السادس الابتدائي في العراق عن رابط نتائجنا للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 حيث أعلنت وزارة التربية العراقية خلال الأيام الاخيرة الماضية عن اقتراب ظهور نتائج السادس الابتدائي فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم في جميع المدارس بكافة المحافظات العراقية ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتائج السادس عبر موقع نتائجنا الرسمي.

رابط نتائجنا للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

يستطيع جميع طلاب السادس الابتدائي الاستعلام عن نتيجة الدور الأول الكترونيًا عبر موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب ، ومن الجدير بالذكر أن جميع امتحانات السادس الابتدائي قد انتهت يوم التاسع عشر من مايو الجاري ، ويستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج فور ظهورها عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا الرسمي من هنا. ثم قم باختيار نتائج السادس الابتدائي. ثم قم بتسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب و اسم الطالب. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الطالب بدرجات المواد الدراسية المختلفة.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي في المحافظات العراقية 2024

تظهر نتيجة السادس الابتدائي في الكثير من المحافظات العراقية خلال الأيام القليلة القادمة وذلك اعلان وزارة التربية العراقية عن انتهاء عمليات التدقيق والمراجعة لأوراق الطلاب على مدار الأيام الأخيرة الماضية وتعتبر نتائج السادس الابتدائي من أهم النتائج وأكثرها بحثًا عبر جميع محركات البحث في الساعات الأخيرة الماضية ، وسوف يتم توفير النتائج الكترونيًا عبر موقع نتائجنا الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية.