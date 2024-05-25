“النتيجة مباشر الان”.. رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 صلاح الدين والسليمانية وغيرها من المحافظات

أصبحت نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول أمام جميع الطلبة والطالبابت في الوقت الحالي، بعد إعلانها في العديد من المحافظات العراقية، إضافة إلى أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للطلاب، نظرًا لتحديد المرحلة الدراسية الجديدة فيما بعد، ويكون ذلك وفقًا للدرجات المتحصل عليها كل طالب في دولة العراق، ويمكنك تحميل النتائج في باقي المحافظات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

صدرت نتائج السادس الابتدائي دور أول

وصدرت بالفعل نتائج الصف السادس الابتدائي في بعض المحافظات العراق، بعد إتمام أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة التي شملت كافة أوراق الإمتحانات في الدولة، إلا أن هناك بعض المحافظات التي لم تظهر فيها النتيجة حتى الأن، نظرًا لتأخر أعمال التدقيق الذي يشمل كافة النتائج في هذه المحافظات، لكن من المتوقع صدورها في الساعات القليلة المقبلة، لكي يتعرف عليها جميع الطلبة والطالبات في هذه المرحلة الدراسية.

لينك إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

أما عن كيفية استخراج كشوفات النتائج الخاص بالصف السادس الابتدائي، فيمكنك الدخول إلى موقعنا، والعمل على اتباع كافة الخطوات التي يتم توضيحها عبر الموقع، للقيام بتنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالطلبة والطالبات في هذه المرحلة الدراسية داخل محافظات دولة العراق، وبعدها سيتم فتح باب الاعتراضات أمام الطلاب بحيث يتمكنوا من التقديم إليها بكل سهولة.