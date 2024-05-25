قدم الان .. بنك مصر يفتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات تعرف على الشروط والإجراءات اللازمة للتقديم

أعلن بنك مصر عن فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2024 حيث يأتي هذا البرنامج كجزء من التزام البنك بتطوير المهارات العملية للطلاب وتزويدهم بخبرة مهنية قيمة في هذا المقال سنتعرف على الشروط والإجراءات اللازمة للتقديم لهذا البرنامج التدريبي المميز.

شروط التقديم للتدريب الصيفي في بنك مصر

للتقديم على برنامج التدريب الصيفي في بنك مصر يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

يجب أن يكون الطالب مقيدا في إحدى الجامعات المصرية أو المعاهد العليا.

يفضل أن يكون الطالب في السنة الدراسية الثانية أو الثالثة.

التخصصات المطلوبة عادة تشمل إدارة الأعمال المحاسبة الاقتصاد المالية علوم الحاسوب الهندسة وغيرها من التخصصات ذات الصلة بالبنوك.

يجب أن يكون للطالب معدل تراكمي جيد حيث يتم تفضيل الطلاب ذوي الأداء الأكاديمي المتميز.

يفضل أن يكون لدى الطالب مستوى جيد في اللغة الإنجليزية نظرا لأهمية اللغة في بيئة العمل المصرفي.

الإجراءات اللازمة للتقديم

يجب إعداد سيرة ذاتية محدثة تتضمن كافة المعلومات الأكاديمية والأنشطة الطلابية والخبرات العملية السابقة إن وجدت.

كتابة خطاب تقديم يوضح رغبة الطالب في الالتحاق بالبرنامج التدريبي وأهدافه المهنية.

زيارة الموقع الإلكتروني لبنك مصر والبحث عن قسم التدريب الصيفي.

ملء استمارة التقديم الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة وتحميل المستندات الداعمة (السيرة الذاتية، خطاب التقديم، نسخة من بطاقة الهوية، صورة شخصية، وشهادة القيد من الجامعة).

يجب متابعة المواعيد النهائية للتقديم التي يعلنها البنك والتأكد من تقديم الطلب قبل انتهاء الموعد المحدد.

مميزات التدريب الصيفي في بنك مصر