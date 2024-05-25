هاتف بمميزات جبارة … إطلاق هاتف Vivo Y200 Pro منافس قوي في الفئة المتوسطة

أعلنت شركة فيفو رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد Vivo Y 200 Pro والذي يعد منافسا قويا في الفئة المتوسطة حيث يأتي هذا الهاتف بتصميم أنيق ومواصفات متميزة تستهدف المستخدمين الباحثين عن أداء جيد بسعر معقول في هذا المقال نستعرض أبرز مواصفات ومميزات هاتف Vivo Y 200 Pro.

مواصفات هاتف Vivo Y 200 Pro

يصل حجم الشاشة إلى 6.5 بوصة

النوع: AMOLED

الدقة: Full HD+ (1080 × 2400 بكسل)

معدل التحديث: 90 هرتز

يحتوى الهاتف على معالج نوع : Qualcomm Snapdragon 7xx

يقدم الهاتف أداء ممتازا في المهام اليومية والألعاب.

تصل ذاكرة الهاتف إلى 8 جيجابايت

الذاكرة الداخلية: 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة MicroSD

تصل الكاميرا الخلفية الرئيسية للهاتف إلي 64 ميجابكسل

عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل

عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل

تصل الكاميرا الأمامية للهاتف إلى 32 ميجابكسل

تصل سعة البطارية إلى 4500 مللي أمبير

يتميز الهاتف يدعم الشحن السريع 33 وات.

مميزات هاتف Vivo Y 200 Pro

يتميز الهاتف بتصميم نحيف وأنيق يجذب المستخدمين الذين يهتمون بالشكل الجمالي.

توفر شاشة AMOLED بدقة Full HD+ تجربة مشاهدة رائعة مع ألوان حية ومعدل تحديث 90 هرتز الذي يجعل التمرير سلسًا.

معالج Snapdragon 7xx والذاكرة الكبيرة يقدمان أداءً سلسًا وسريعًا في التطبيقات والألعاب.

الكاميرات المتعددة توفر صورا بجودة عالية مع إمكانية التصوير بزاوية واسعة وتصوير الماكرو.

بطارية بسعة 4500 مللي أمبير تكفي ليوم كامل من الاستخدام المعتدل مع دعم الشحن السريع لتقليل وقت الشحن.

دعم شبكات 5G Wi-Fi 6 يضمن سرعة اتصال عالية.

سعر الهاتف

لم تعلن شركة فيفو بعد عن السعر الرسمي لهاتف Vivo Y 200 Pro ولكن من المتوقع أن يكون سعره منافسا في الفئة المتوسطة حيث يتوقع أن يكون متاحا في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة ويمكن للمستخدمين الحصول عليه من المتاجر الإلكترونية ومحلات البيع بالتجزئة.