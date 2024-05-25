ظهرت الآن في نينوي … نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 موقع نتائجنا

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 موقع نتائجنا ، يعيش الطلاب في نينوي حالة من القلق الشديد بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن الإنتهاء من رفع نتائج الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة وعلى موقع نتائجنا تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تعاني منه عدد من المحافظات العراقية خلال الأيام الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول محافظة نينوي العراق ……

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 محافظة نينوي

صرح مصدر مسؤول بمديرية التعليم بنينوي أنه تم الإنتهاء من رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية وعلى موقع نتائجنا التابع للوزارة، وأشار المصدر أنه لا صحة لظهور النتائج على أي مواقع الكترونية أخرى، وأضاف إلى أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس العراقية لتحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وعدم حدوث أي ـأخطاء في عملية رصد وتجميع الدرجات ، وإليكم خطوات الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي 2024 الدور الأول محافظة نينوي ….

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 نينوي