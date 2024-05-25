احصل الان على تخفيض 1400 ريال سعودي عرض مكتبة جرير على هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا وجالكسي زد فولد 5 وجالكسي A54

أعلنت مكتبة جرير عن عروض مميزة على مجموعة من هواتف سامسونج حيث تشمل خصومات تصل إلى 1400 ريال سعودي كما تشمل هذه العروض هواتف سامسونج جالكسي S23 ألترا جالكسي Z فولد 5 وجالكسي A54 لذلك نستعرض في هذا المقال تفاصيل هذه العروض والمواصفات الرئيسية لكل هاتف.

سامسونج جالكسي S23 ألترا

شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة معالج Snapdragon 8 Gen 2 كاميرا رباعية بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

دعم لقلم S Pen

سامسونج جالكسي S23 ألترا السعر بعد الخصم: يصل الخصم إلى 1400 ريال سعودي.

السعر الأصلي: يعتمد على السعة واللون المختار.

سامسونج جالكسي Z فولد 5

شاشة رئيسية Dynamic AMOLED 2X بحجم 7.6 بوصة

شاشة خارجية Super AMOLED بحجم 6.2 بوصة

معالج Snapdragon 8 Gen 2

كاميرا ثلاثية بدقة تصل إلى 50 ميجابكسل

بطارية بسعة 4400 مللي أمبير

السعر بعد الخصم: يعتمد على السعة واللون، خصومات كبيرة متاحة.

السعر الأصلي: يختلف بناءً على المواصفات المختارة.

سامسونج جالكسي A54

السعر بعد الخصم: تخفيضات مميزة تجعل الهاتف ذو قيمة كبيرة مقابل السعر.

السعر الأصلي**: منافس في الفئة المتوسطة.

شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة

معالج Exynos 1380

كاميرا ثلاثية بدقة تصل إلى 50 ميجابكسل

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

دعم للشحن السريع بقوة 25 وات

كيفية الاستفادة من العروض

يمكنكم زيارة أي من فروع مكتبة جرير المنتشرة في المملكة للاستفادة من العروض.

زيارة الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير حيث يمكنكم الإطلاع على العروض المتاحة وشراء الهواتف عبر الإنترنت.

يمكنكم تحميل تطبيق مكتبة جرير على الهواتف الذكية لتصفح العروض وشراء المنتجات بسهولة.

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