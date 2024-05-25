احصل الان على تخفيض 1400 ريال سعودي عرض مكتبة جرير على هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا وجالكسي زد فولد 5 وجالكسي A54

أعلنت مكتبة جرير عن عروض مميزة على مجموعة من هواتف سامسونج حيث تشمل خصومات تصل إلى 1400 ريال سعودي كما تشمل هذه العروض هواتف سامسونج جالكسي S23 ألترا جالكسي Z فولد 5 وجالكسي A54 لذلك نستعرض في هذا المقال تفاصيل هذه العروض والمواصفات الرئيسية لكل هاتف.
سامسونج جالكسي S23 ألترا
شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة معالج Snapdragon 8 Gen 2 كاميرا رباعية بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل
- بطارية بسعة 5000 مللي أمبير
- دعم لقلم S Pen
- سامسونج جالكسي S23 ألترا السعر بعد الخصم: يصل الخصم إلى 1400 ريال سعودي.
- السعر الأصلي: يعتمد على السعة واللون المختار.
سامسونج جالكسي Z فولد 5
- شاشة رئيسية Dynamic AMOLED 2X بحجم 7.6 بوصة
- شاشة خارجية Super AMOLED بحجم 6.2 بوصة
- معالج Snapdragon 8 Gen 2
- كاميرا ثلاثية بدقة تصل إلى 50 ميجابكسل
- بطارية بسعة 4400 مللي أمبير
- السعر بعد الخصم: يعتمد على السعة واللون، خصومات كبيرة متاحة.
- السعر الأصلي: يختلف بناءً على المواصفات المختارة.
سامسونج جالكسي A54
- السعر بعد الخصم: تخفيضات مميزة تجعل الهاتف ذو قيمة كبيرة مقابل السعر.
- السعر الأصلي**: منافس في الفئة المتوسطة.
- شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة
- معالج Exynos 1380
- كاميرا ثلاثية بدقة تصل إلى 50 ميجابكسل
- بطارية بسعة 5000 مللي أمبير
- دعم للشحن السريع بقوة 25 وات
كيفية الاستفادة من العروض
- يمكنكم زيارة أي من فروع مكتبة جرير المنتشرة في المملكة للاستفادة من العروض.
- زيارة الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير حيث يمكنكم الإطلاع على العروض المتاحة وشراء الهواتف عبر الإنترنت.
- يمكنكم تحميل تطبيق مكتبة جرير على الهواتف الذكية لتصفح العروض وشراء المنتجات بسهولة.
مميزات الشراء من مكتبة جرير
- توفر مكتبة جرير ضمانا رسميا على كافة المنتجات المباعة مما يضمن راحة البال للمشترين.
- خدمة العملاء المتميزة التي تقدمها جرير بما في ذلك الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع.
- توفر مكتبة جرير خيارات دفع متعددة حيث تشمل الدفع عند الاستلام و الدفع عبر البطاقات الائتمانية.