لو بتدور على تمليك ما تلفش كتير .. بـ1100 جنيه امتلك شقة جديدة في 14 مدينة

أثار إعلان الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي في مصر جدلا واسع بين السكان، حيث يعتبر هذا الإعلان خطوة هامة نحو توفير سكن للفئات ذات الدخل المحدود، وفي ظل التوقعات بتوافر مساحات مختلفة وأسعار ميسرة، ينتظر المواطنون بفارغ الصبر الكشف عن المزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذا الطرح الجديد.

حلول سكنية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة

مع تفاقم الظروف الاقتصادية في مصر والارتفاع المتواصل في أسعار السلع، وجد الكثيرون أنفسهم عاجزين عن تحمل تكاليف السكن، حيث ارتفعت أسعار العقارات إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الأسر المصرية.

حلول وزارة الإسكان الاجتماعي

توجهت أنظار الكثيرين نحو وزارة الإسكان الاجتماعي، حيث من المتوقع أن تعلن قريبا عن طرح الإعلان الجديد رقم 18 لشقق الإسكان الاجتماعي، حيث يأمل الكثيرون في أن تكون هذه الشقق بأسعار ميسرة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، ومساحات مناسبة للأسر المصرية.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 2024

شقق سكن لكل المصريين 2024 تتراح بين 75 و90 متر مربع، وتقدر أسعارها بين 350 ألف و500 ألف جنيه. المدن المقرر طرح الوحدات السكنية فيها هي:

6 أكتوبر الجديدة

15 مايو

العبور الجديدة

بدر

حدائق العاصمة

السادات

برج العرب الجديدة

الفيوم الجديدة

بني سويف الجديدة

سوهاج الجديدة

أسيوط الجديدة

أخميم الجديدة

قنا الجديدة

أسوان الجديدة

شروط الدفع مرنة، حيث يكون مقدم حجز الوحدة بين 25 ألف و30 ألف جنيه، والأقساط تتوافق مع دخل وعمر الشخص، وتتراوح بين 1100 و2500 جنيه شهريا، يمكن تقسيط الوحدة لمدة تصل إلى 30 سنة، مع فائدة تصل إلى 3%.

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة

وزارة الإسكان حددت شروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة، وتشمل:

يجب أن يكون سن المتقدم للحجز لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 51 سنة، مع استثناء أصحاب المعاشات الذين لا يزيد عمرهم عن 75 سنة. يجب عدم استفادة المتقدم من أي طرح سابق من الدولة سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضي. يجب أن يكون دخل المتقدم للحجز ما بين 2700 و7000 جنيه شهريا، سواء كان أعزب أو متزوج. يجب تقديم مستند إثبات الإقامة المناسبة للوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة، سواء كان محل الإقامة أو محل العمل.

المستندات المطلوبة للتقديم