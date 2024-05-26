“الحل عندنا هنا” .. إزاي تنافسي الهنود في كثافة شعرهم بمكون واحد | إليك فوائد جل الصبار

يبحث العديد في الآونة الأخيرة نظرًا لشيوع استخدام جل الصبار بكثرة عن ذي قبل عن وصفات لكيفية استخدامه، وذلك لآن جل الصبار يستعمل كمعزز لنمو وإصلاح الشعر التالف والمتساقط لما يحمله من فوائد عديدة، ولكن ما هي الطريقة الصحيحة لاستخدامه هذا ما سنتناوله معكم الآن وسنقدم لكم افضل الوصفات لجل الصبار.

طرق استخدام جل الصبار للشعر

هناك طرق مختلفة لاستخدام جل الصبار للشعر، وإليك طريقتين شائعتين:

استخدام جل الصبار كماسك للشعر

ابدأي بغسل شعرك جيدًا بالشامبو واتركيه يجف قليلاً.

قومي بتقطيع وتقشير قطعة من نبات الصبار واستخرجي الجل من داخلها.

ضعي الجل المستخرج على فروة رأسك وشعرك، وتأكدي من توزيعه بالتساوي.

دلكي فروة رأسك بلطف لمدة 5-10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.

اتركي الجل على شعرك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة واحدة.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر، ثم استخدمي الشامبو والبلسم كالمعتاد.

استخدام جل الصبار كمنتج تصفيف للشعر

بعد غسل الشعر وتجفيفه بالمنشفة، ضعي كمية صغيرة من جل الصبار على راحة يدك.

قومي بفرك الجل بين راحتي يديك ثم قومي بتوزيعه بالتساوي على شعرك، بدءًا من الجذور وصولًا إلى الأطراف.

استخدمي فرشاة الشعر أو أصابعك لتصفيف الشعر كما ترغبين.

اتركي الشعر ليجف طبيعيًا أو استخدمي مجفف الشعر إذا كنت بحاجة إلى تسريع العملية.

وصفة جل الصبار مع زيت الزيتون والحلبة

إليك وصفة طبيعية تتميز بأنها تعمل زيادة كثافة الشعر وطله.