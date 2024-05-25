“ضد الحظر 🚫” تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 يُبهر الجميع بالميزات الجديدة

مع التقدم التكنولوجي المنتشر في جميع أنحاء العالم والذي ينعكس بشكل كبير في استخدام العديد من الاشخاص للهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الذكية، ويستخدم العديد من الأشخاص عن التطبيقات التي تمكنهم من التواصل مع اصدقائهم ومشاركتهم حالاتهم اليومية، ويرغب العديد من الأشخاص الذين يستخدمون واتس اب جي بي في التعرف على تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 الذي تم إطلاقه في الساعات الماضية، وقد قامت الشركة المطورة بالإعلان عن خطوات تحميل التحديث الجديد، وها نحن نذكر هذه الخطوات بالتفصيل.

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

قامت شركة واتس اب بالكثير من التعديلات في تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 الذي من شأنه أن يقوم بتقديم الكثير من المميزات للمستخدمين، ويمكن تحميل التحديث من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب فتح متصفح جوجل كروم.

من ثم القيام بكتابة تحديث واتساب جي بي ، والنقر على الموقع الرسمي للتطبيق.

، والنقر على الموقع الرسمي للتطبيق. بعد ذلك الانتقال إلى أسفل الصفحة الرسمية، والقيام بالبحث عن أيقونة تحميل أو Download.

بعد ذلك يجب النقر على هذه الأيقونة.

سوف يتم تحميل الملف، عليك الانتقال إلى الملفات المحملة، والقيام بتثبيت الملف.

بعد ذلك يمكن فتح واتس اب جي بي والاستمتاع بمميزاته.

مميزات تحديث واتساب جي بي 2024 الجديد

يأتي إصدار تحديث واتساب جي بي 2024 الجديد مُحمل بالعديد من المميزات، التي من شأنها جعل هذا التطبيق محطة البحث الأولى من نوعه، ومن هذه المميزات: