“المُـربَع الإلكتــروني” نتائج الطلاب 2024 الكويت بالرقم المدني جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية

يبحث الكثير من الطلاب ويتساءلون عن طرق الاستعلام عن نتائج الطلاب 2024 الكويت بالرقم المدني، حيث أن وزارة التربية الكويتية قامت بالإعلان عن رابط يستطيع أولياء الأمور والطلاب من خلاله الاستعلام عن النتائج، هذا الرابط يسهل عملية ظهور النتيجة والاستعلام عنها على الجميع، حيث أنه لا يحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، ولمعرفة خطوات الاستعلام من خلال هذا الرابط يمكنكم متابعة قراءة هذا المقال للنهاية.

نتائج الطلاب 2024 الكويت بالرقم المدني

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية الكويتية أن الموعد الرسمي لظهور نتائج الطلاب 2024 الكويت لصفوف النقل والمرحلة المتوسطة ستكون في يوم السابع والعشرين من شهر مايو الجاري 2024، فيما ستكون نتيجة الصفين العاشر والحادي عشر في يوم 30 مايو 2024، كما أن جدول الامتحانات الخاصة بالفصل الثاني فتكون نهاية امتحانات الصف الثاني عشر في يوم العاشر من يونيو 2024، وبعدها سوف تبدأ عملية تصحيح الاختبارات لجميع الطلاب والتدقيق فيها، وبعد ذلك تظهر النتائج الخاصة بهم في يوم 12 يونيو 2024.

الاستعلام عن نتائج الطلاب 2024 الكويت

تسعى الحكومة الكويتية إلى تسهيل الخدمات المقدمة منها للمواطنين بمختلف فئاتهم، وقد قامت وزارة التربية الكويتية بالإعلان عن نتائج الطلاب 2024 الكويت لكي يستطيع الطلاب وأولياء الأمور التعرف عليها قبل دخول إجازة عيد الأضحى المبارك، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: