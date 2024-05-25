متاح الآن ألف مبروك .. رابط نتائج السادس الابتدائي في البصرة 2024

مع انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق للدور الأول من عام 2024، تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر نحو إعلان النتائج، ومع ظهور النتائج في العديد من المحافظات مثل الرصافة والكرخ، وغيرها يبقى الانتظار محور الاهتمام في محافظة البصرة، وبالرغم من إنتظارالعديد من الطلاب وأولياء الأمور بظهور نتائج البصرة بجانب باقي المحافظات، إلا أن المديرية العامة لتربية البصرة لم تصدر بعد أي بيان رسمي بخصوص النتائج، وهذا التأجيل يثير التساؤلات ويزيد من حدة الانتظار، حيث يتطلع الجميع إلى معرفة نتائج السادس الابتدائي في البصرة 2024.

رابط نتائج السادس الابتدائي في البصرة 2024

نتائج السادس الابتدائي، تعتبر الشغل الشاغل للطلاب واولياء الأمور حيث يظلون في انتظار الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، أو من خلال موقع نتائجنا المعتمد من الوزارة، وعند إعلان النتائج، سوف يتم رفع نتائج البصرة للسادس الابتدائي 2024 الدور الأول ليتمكن الجميع من الوصول إليه بسهولة ويسر.

رابط نتائج السادس الابتدائي في البصرة 2024 عبر نتائجنا

تتيح لطلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة البصرة 2024 الدور الأول التحقق من نتائجهم بسهولة ويسر عبر موقع نتائجنا يمكن اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني، ثم قم باختيار نتيجة السادس الابتدائي دور أول 2024.

بمجرد دخولك إلى الموقع، اختر خيار نتيجة السادس الابتدائي للدور الأول 2024.

قم بالبحث عن محافظة البصرة وانتظر إعلان النتائج.

بمجرد إعلان النتائج ورفعها على الموقع، انقر على زر التنزيل المتاح أمام اسم محافظة البصرة.

سوف تظهر لك قائمة بأسماء المدارس المختلفة في محافظة البصرة، اختر المدرسة التي تنتمي إليها.

بعد ذلك، قم بتحميل الكشوفات بصيغة PDF.

بعدها قم بالبحث عن اسمك ضمن الكشوفات للتعرف على نتيجتك.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق عبر وزارة التربية العراقية

للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول في العراق 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية: