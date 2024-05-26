“للمبتدئين هيطلع معاكي مقرمش وآخر حلاوة” .. أسهل طريقة لعمل بلح الشام بأسرار المحلات

يعتبر بلح الشام من أنواع الحلويات الشرقية التقليدية المشهورة في منطقة الشام والمناطق المجاورة لها، كما يعد من الحلويات الشهية التي يتمتع بها الكبار والصغار، ويُعتبر جزءًا من تراث وثقافة المنطقة، كذلك تعود أصول بلح الشام إلى المطابخ التقليدية في بلاد الشام، وهي تعبر عن الثقافة والتقاليد والتراث الشرقي، ومن خلال المقالة التالية سوف نستعرض أحد الوصفات السهلة والبسيطة للغاية من أجل إعداده بطريقة مقرمشة.
طريقة عمل بلح الشام المقرمش
يُقدم بلح الشام غالبًا في المناسبات الخاصة والاحتفالات، وهو يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من تراث وثقافة المنطقة وإليك طريقة بسيطة لتحضير هذه الحلوى الشرقية الشهية:
المكونات
- 1 كوب من السميد.
- 1 كوب من الطحين.
- 1/2 كوب من الزبدة أو السمنة (مذوبة).
- 1/2 كوب من اللبن.
- 1/2 كوب من السكر.
- 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري).
- زيت نباتي غزير للقلي.
طريقة التحضير
بعد تجهيز المكونات السابقة التي تم ذكرها، يمكنك إعداد بلح الشام المقرمش من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في وعاء كبير، اخلطي السميد والطحين معًا.
- أضيفي الزبدة المذابة إلى الخليط وامزجيه جيدًا حتى يصبح لديك خليط قابل للتشكيل.
- أضيفي اللبن واستمري في الخلط حتى تحصلي على عجينة متجانسة ولينة.
- أضيفي السكر ومسحوق الفانيليا وماء الزهر إذا كنت تستخدمينه وامزجي المكونات جيدًا.
- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة أو أشكال البلح الشام، ثم ضعيها على صينية مغطاة بورق الخبز.
- سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.
- اقلي الكرات أو الأشكال في الزيت المسخن حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.
- استخدمي ملعقة مثقبة لإخراجها من الزيت وضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
- قدمي بلح الشام المقرمش وهو لا يزال دافئًا، ويمكنك تزيينه حسب الرغبة برش السكر البودرة أو القرفة.