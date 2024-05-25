“اتفرج من بيتك” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا

يترقب عشاق ومتابعو كرة القدم في مصر والوطن العربي موعد المباراة القادمة للنادي الأهلي بعد تعادله السلبي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا وقد شهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين أداءً متكافئا انتهى بدون أهداف، مما يزيد من أهمية لقاء الإياب ويتطلع الأهلي إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار والتتويج بالبطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت من أبرز القنوات التي سوف تبث مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب دوري أبطال أفريقيا وتملك بين سبورت الحقوق الحصرية لنقل المباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تملك حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا وقد أعلنت بين سبورت عن بث المباراة عبر تردد قناة بين سبورت 6 المشفرة – Bein Sports HD 6، اليوم السبت حيث وتتمتع مصر بحق بث المباراة عبر البث الأرضي داخل البلاد، مما يتيح للجماهير المصرية فرصة متابعة هذا اللقاء الهام ويمكنك متابعة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وفريقه المنافس عبر تردد قناة تايم سبورت الأرضي حيث يمكن الوصول إلى القناة عبر التردد الأرضي UHF 32 ولضبط تردد تايم سبورت الأرضي يمكنك القيام بالخطوات التالية:

التوجه إلى الإعدادات، ثم الانتقال إلى القنوات. بعد ذلك

اختر توليف إعداد القناة واختر التوليف التلقائي

قم ببحث رقمي فقط وانتظر حتى يتم تحميل القنوات.

عند الانتهاء، اضغط على تم واختر قناة تايم سبورت.

موعد مباراة الاهلي والترجي

تحقيق الفوز في هذه المباراة سيعادل رقم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي نجح في الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين مع الأهلي. مارسيل كولر يطمح إلى تحقيق إنجاز مشابه وقيادة الفريق إلى قمة المجد الإفريقي مرة أخرى ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي. يدخل الأهلي المباراة بقيادة مدربه مارسيل كولر بطموح تحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخه.