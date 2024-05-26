تردد قناة النهار الجديد 2024 .. باقة مميزة من المسلسلات والبرامج والأفلام

قناة النهار هي شبكة تلفزيونية عالمية في عرض المسلسلات والبرامج والأفلام المتنوعة ذات الجودة العالية، تقدم قناة النهار برامج الترفيه والتسالي والمسابقات، وأيضًا هذا بالإضافة إلى المحتوى الفنى والثقافى والدينى أي أنها قناة شاملة، و تعتبر شركة ترنتا هي المالكة لشبكة تليفزيون النهار، وتقدم قناة النهار محتواها بجودة عالية الدقة (HD) عبر الأقمار الصناعية لامتاع المشاهد في دول الوطن العربي، ومن خلال التالي سنعرض تردد قناة النهار.

تردد قناة النهار

من أهم ما يميز قناة النهار أنها تقوم بعرض محتوى مناسب لجميع الفئات العمرية، بحيث يمكن لجميع أفراد العائلة القيام بمشاهدة قناة النهار بأمان تام دون قلق بشأن المحتوى، وجاء تردد قناة النهار كالتالي:

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

برامج ومسلسلات قناة النهار

فيما يلي نوضح أسماء أشهر البرامج التي تعرض حاليا على شاشة القناة:

برنامج براند مصري.

برنامج الستات.

أحسن ناس.

اسأل مع دعاء.

مسلسل بابا المجال.

برنامج أهل الخير.

برنامج أكله بيتي.

نبذة عن قناة النهار

تمتلك قناة النهار الكثير من المعلومات الخاصة بها، التي يرغب الكثير من المتابعين في معرفتها، وهذه المعلومات هي:

تم تصنيف قناة النهار ضمن القنوات التي تعرض محتوى متنوع و ترفيهي.

فى 30 يونيو لعام 2011 ميلاديًا تم تأسيس قناة النهار وقام بتأسيسها علاء الكحكى.

تعتبر قناة النهار من القنوات المصرية، ومقرها الرئيسي يتواجد في مصر.

القنوات التابعة لقناة النهار

بعد إصدار قناة النهار على التلفزيون وحققت نجاحًا كبيرًا قامت شركة ترنتا بإصدار قنوات أخرى تابعة لقناة النهار، وهذه القنوات هي: