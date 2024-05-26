“من غير ماكينة وفي 10 دقائق بس” .. إزاي تعملي الوافل بالشوكولاتة لأطفالك بأقل الإمكانيات

يعد الوافل من أشهر وأشهى الحلويات التي يطلبها الكبار والصغار أيضًا، وقد لا تتوافر الآلة الخاصة بهذا النوع من الحلوى في كل المنازل، وتختلف مكوناته من طريقة إلى أخرى، فإذا كنت تبحثين عن طريقة عمل الوافل بدون ماكينة لعمل الوافل، وفي نفس الوقت تلبين طلب أسرتك في تحضير الوافل لهم بطريقة سهلة جدا، وغير مكلفة وبدون الحاجة إلى استخدام ماكينة الوافل، فأكملي قراءة المقال التالي.
طريقة عمل الوافل بدون ماكينة
إليك طريقة بسيطة لصنع وافل بدون استخدام ماكينة:
المكونات
- 1 كوب من الدقيق.
- 2 ملاعق كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- 1 كوب من الحليب.
- 1 بيضة.
- 2 ملاعق كبيرة من الزبدة (مذوبة).
- 1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا (اختياري).
طريقة التحضير
- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، السكر، البيكنج بودر، والملح حتى يتمازجوا.
- في وعاء آخر، اخفقي البيضة جيدًا ثم إضافة الحليب والزبدة المذابة وخلاصة الفانيليا إذا استخدمت.
- أضافة خليط السوائل الرطبة إلى خليط الجاف تدريجيًا واخلطي حتى تتكون عجينة خفيفة ومتجانسة.
- سخّني مقلاة الوافل على نار متوسطة وادهنيها بالقليل من الزيت أو الزبدة.
- اسكبي مقدار مناسب من العجينة على سطح المقلاة واملأيها بشكل متساوٍ.
- أغلقي غطاء المقلاة واتركي الوافل يطهى لمدة حوالي 3-4 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون ومنتفخًا.
- افتحي المقلاة واستخدمي أداة الوافل لإزالة الوافل بلطف من المقلاة.
- قدمي الوافل الساخن مع الحلويات المفضلة لديك مثل العسل، الشوكولاتة، أو الفواكه المقطعة.
طريقة عمل الوافل بالمقلاة
المكونات
- 2 كوب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 3 ملاعق من السكر الناعم.
- 2 كوب من الحليب.
- 125 جرام من الزبدة السائلة.
- عدد 2 بيضة.
- نصف ملعقة من الفانيليا.
طريقة التحضير بدون ماكينة
- في وعاء عميق، امزجي الدقيق، الملح، الخميرة الجافة، السكر، والفانيليا جيدًا.
- في وعاء آخر، اخفقي البيض والزبدة حتى يصبح الخليط ناعمًا، ثم أضيفي الحليب الدافئ تدريجيًا واخلطي جيدًا.
- صبي الخليط السائل على خليط الدقيق والمكونات الجافة الأخرى وامزجيهم جيدًا.
- في وعاء آخر، اخفقي بياض البيض مع رشة من الملح حتى يرتفع ويصبح قوامًا متماسكًا.
- أضيفي بياض البيض المخفوق إلى خليط الوافل وامزجيه برفق من الأسفل إلى الأعلى.
- اتركي الخليط جانبًا لمدة ربع ساعة تقريبًا ليتخمر.
- سخني المقلاة على النار وضعي القليل من الزيت.
- اسكبي العجينة في المقلاة واملئيها حتى ترتفع قليلاً من الجوانب.
- اتركيها حتى تتحمر قليلاً من الجانبين.
- ارفعي الوافل من المقلاة واتركيها على ورق المطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
- قومي بتحضير حشوة الوافل حسب الرغبة مثل الكريمة، الشوكولاتة، أو الفواكه.
- املأي الوافل بالحشوة وقدميه ساخنًا ولذيذًا لأفراد عائلتك وضيوفك.