“ماتشليش هم حر الصيف من تاني” .. أسهل طرق لعمل سلطة فواكة الآيس كريم بوصفات اقتصادية جدا وفي 5 دقائق بس

تعتبر سلطة فواكه بالآيس كريم اختيار رائع لوجبة خفيفة ومنعشة، ويمكن إعداده بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى وقت طويل، ويمكنك تخصيص هذه السلطة بحسب ذوقك الشخصي وتفضيلاتك، كذلك يمكن استخدام أنواع مختلفة من الفواكه والآيس كريم حسب المتوفر لديك.

طريقة عمل سلطة فواكه بالآيس كريم

المكونات

فواكه مشكلة مثل الفراولة، العنب، الكيوي، المانجو، البطيخ، والتوت.

آيس كريم فانيليا أو آيس كريم الفراولة (يمكنك اختيار أي نكهة تفضلها).

مكسرات محمصة مثل اللوز، البندق، أو الفستق (اختياري).

الطريقة

قطع الفواكه إلى قطع صغيرة وضعها في وعاء التقديم.

قم بوضع كرات الآيس كريم فوق الفواكه.

إذا كنت ترغب في إضافة المكسرات، قم برشها فوق الآيس كريم.

قدم السلطة على الفور واستمتع بها.

سلطة فواكه بالايس كريم والمكسرات

رغم أن السلطات بالفواكه تُعدّ وجبات خفيفة ومنعشة، إلا أن إضافة المكسرات إليها يعزز من قيمتها الغذائية ويضيف نكهة مميزة إليك طريقتين لتحضير سلطة الفواكه بالآيس كريم مع المكسرات:

السلطة الأولى

المكونات

2 برتقال.

7 فراولة.

توت أزرق.

2 موز.

3 تفاح.

4 مانجو.

عصير أناناس.

آيس كريم.

مكسرات متنوعة.

طريقة التحضير

قطع الفواكه إلى قطع صغيرة وضعها في وعاء التقديم.

قم بتقطيع التوت إلى نصفين للحفاظ على شكله.

زين كؤوس التقديم بوضع التوت الأزرق في الأعلى.

قبل التقديم، رش عصير الأناناس على الفواكه.

أضف كرات الآيس كريم إلى الكؤوس ورش المكسرات المتنوعة فوقها.

السلطة الثانية

المكونات

عصير مانجو.

2 كيوي.

1 تفاحة.

توت أحمر.

3 خوخ.

6 برقوق.

عنقود عنب.

عصير برتقال.

آيس كريم.

2 موز.

نوتيلا.

مكسرات محمصة.

طريقة التحضير