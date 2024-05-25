عموم المحافظات الآن..  نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2024

رابط نتائج السادس الابتدائي في محافظة صلاح الدين 2024

بعد إعلان المديرية التعليمية في محافظة صلاح الدين عن ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي، تم توضيح الخطوات التي يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباعها للوصول إلى النتائج، تتضمن هذه الخطوات ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.

سجل الدخول بحساب المستخدم على الموقع الإلكتروني الرسمي.

حدد محافظة صلاح الدين من القائمة، ثم اختر “نتائج السادس الابتدائي”.

أدخل اسم الطالب بالكامل والرقم الامتحاني الخاص به بشكل صحيح.

تأكد من مراجعة بيانات الطالب التي تم إدخالها للتأكد من صحتها.

اضغط على “استعلام” لعرض النتائج.

بعد إتمام هذه الخطوات، سيقوم الموقع بعرض كشف مدون بدرجات الطالب في كافة المواد، بالإضافة إلى المجموع الكلي، بهذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور في محافظة صلاح الدين الوصول إلى نتائجهم بسهولة ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس.