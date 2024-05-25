عموم المحافظات الآن..  نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2024

في الأيام الأخيرة، تصدرت نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2024 الأحداث الجارية، بعد إعلان عدد من المحافظات عن النتائج، حيث أعلنت تربية الرصافة صباح يوم الأربعاء، 22 مايو، عن نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي في المدارس التابعة لها، ونشرت النتائج عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، تبعتها تربية الكرخ الأولى في صباح يوم الخميس، 23 مايو، بإعلان نتائجها، ثم تربية الكرخ الثانية، أدت هذه الإعلانات إلى زيادة كبيرة في البحث على محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور للوصول إلى نتائج السادس الابتدائي للدور الأول في العراق.
رابط نتائج السادس الابتدائي في محافظة صلاح الدين 2024
بعد إعلان المديرية التعليمية في محافظة صلاح الدين عن ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي، تم توضيح الخطوات التي يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباعها للوصول إلى النتائج، تتضمن هذه الخطوات ما يلي:
- قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.
- سجل الدخول بحساب المستخدم على الموقع الإلكتروني الرسمي.
- حدد محافظة صلاح الدين من القائمة، ثم اختر “نتائج السادس الابتدائي”.
- أدخل اسم الطالب بالكامل والرقم الامتحاني الخاص به بشكل صحيح.
- تأكد من مراجعة بيانات الطالب التي تم إدخالها للتأكد من صحتها.
- اضغط على “استعلام” لعرض النتائج.
بعد إتمام هذه الخطوات، سيقوم الموقع بعرض كشف مدون بدرجات الطالب في كافة المواد، بالإضافة إلى المجموع الكلي، بهذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور في محافظة صلاح الدين الوصول إلى نتائجهم بسهولة ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس.