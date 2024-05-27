طريقة تنظيف السجاد في المنزل بدون ماء ورغوة

قد يظن البعض أن تنظيف السجاد في المنزل بدون ماء أمر شاق ولا يحقق درجة عالية من النظافة وهو اعتقاد خاطيء، حيث توجد بعض من المكونات الآمنة على المنسوجات والتي تحقق درجة عالية من النظافة بدون رواسب أو بقع أو بهتان في الألوان، وفيما يلي نوضح الطريقة الصحيحة لتنظيف السجاد في المنزل دون الحاجة إلى مغاسل السجاد.

تنظيف السجاد في المنزل بواسطة بيكربونات الصوديوم

من المعروف عن بيكربونات الصوديوم أنها تستخدم في عمليات التنظيف المختلفة، ومن ضمنها عملية تنظيف السجاد، وذلك لتجنب استخدام الماء في تنظيف السجاد، كما أن أثبت أن بيكربونات الصوديوم من المواد الفعالة التي تزيل البقع من الملابس والسجاد وتطهرهم، وتكون خطوات التنظيف كالتالي:

في بداية يجب إحضار كمية من بيكربونات الصوديوم كافية لحجم السجادة.

وبعد ذلك القيام بوضع هذه الكمية على السجادة، ومسحها من السجادة بعد مرور أربع أو خمس ساعات من وضع بيكربونات الصوديوم.

وأخيرًا القيام باستخدام المكنسة اليدوية أو الكهربائية لإزالة بيكربونات الصوديوم من السجادة.

طريقة تنظيف السجاد باستخدام ماء الأكسجين

تحتوى ماء الاكسجين على تركيز قوي يساعد على إزالة البقع العنيدة من الأقمشة والمنسوجات والسجاد، ولكن يراعي قبل الاستخدام شراء ماء الأكسجين بتركيز 3٪ فقط، كما يراعى إجراء اختبار لقطعة صغيرة من السجاد للتحقق من أمان الأكسجين على نوعية السجاد وعدم التسبب في تلف الألوان ، ومن ثم يتم إضافة الأكسجين على منشفة قطن وفرك البقع ذهابا وإياباً حتى إزالة البقعة بشكل كامل.