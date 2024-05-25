كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تخصيص رابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 جميع المحافظات ، تيسيراُ على الطلاب وهدم اهدار الوقت والمجهود في الذهاب إلى المدارس لاستلام أرقام الجلوس، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن هذا الرابط الالكتروني الذي سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

رابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 جميع المحافظات

ويقدم موقع البديل من خلال هذا المقال خطوات ورابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 جميع المحافظات، التي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب خاصة مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تبدأ في يوم الإثنين الموافق 10 يونيو وتستمر لمدة شهر لتنتهي في يوم 22 يونيو 2024 .

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”

سوف يظهر أمامك رقم جلوس الطالب ومكان اللجنة الخاصة به.

في حالة عدم ظهور رقم جلوس الطالب يجب على الطالب التوجه للمدرسة التابع لها واستلامه من موظف شؤون الطلبة بالمدرسة.

موعد استلام أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

جدير بالذكر فقد صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن موعد استلام أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024، سوف يكون في نهاية شهر مايو الجاري وتحديداً قبل بداية امتحانات طلاب الشعبة الأدبية والعلمية بوقت كاف وعلى الطلاب ضرورة الإستعلام عن أرقام الجلوس في الموعد المحدد للإطلاع على مكان اللجنة، وتشدد وزارة التعليم على الطلاب بعدم الدخول إلى اللجان بأجهزة المحمول أو بالكاميرات والتي قد يستخدمها الطلاب في تسريب أسئلة الامتحانات ، مؤكدة أن هذا سوف يُعرض الطالب للحرمان من دخول باقي الامتحانات.