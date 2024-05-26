طريقة تنظيف السجاد بدون ماء ومجهود كبير ومعاناة

يعد السجاد من الأشياء الرئيسية التي يجب أن تتواجد في كل غرفة من المنزل، ولكن تتكون الأتربة والبقع بشكل سريع على السجاد، كما أنه يوجد صعوبة في تنظيف السجاد بالماء في كل مرة، وذلك لأن كثرة تنظيف السجاد بالماء يؤدي إلى تلف السجاد وتكوين الوبرة عليه، لذلك سنعرض من خلال التالي مجموعة من الطرق لتنظيف السجاد بدون ماء.

مكونات خلطة تنظيف السجاد بدون ماء

يمكن استخدام الخل في التنظيف الجاف حيث يعتبر الخل من المواد الفعالة التي تزيل البقع والتكلسات بسرعة، كما أنه يعتبر من المواد المطهرة وأيضًا يتواجد في معظم المنازل ويساعد في الحصول على الألوان الزاهية للمفروشات والمنسوجات، لذلك السبب يمكن استخدامه في تنظيف وتطهير السجاد بأمان تام، ولتحضير خلطة التنظيف يتم تجهيز المكونات التالية:

ربع كوب من الخل المركز.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

فرشة تنظيف أو قماشة قطنية.

وعاء بلاستيكي.

خطوات تنظيف السجاد بدون ماء

يمكن اجراء التنظيف الجاف في المنزل لجميع السجاد خاصة السجاد الحرير عن طريق إتباع الخطوات التالية: