طريقة عمل كمبوت الكرز في المنزل لتحضير ألذ الحلويات والمعجنات مثل الجاهزة

يعد كمبوت الكرز من الأصناف التي لا غنى عنها في تحضير الحلويات، حيث يضفي ذلك الكمبوت مذاق رائع لقطع الحلويات كما يضفي شكل مميز وجذاب، هذا بالإضافة إلى فوائده المتعددة للجسم، ولتلك الأسباب تقدم طريقة تحضيره في المنزل بخطوات ناجحة ومقادير مضبوطة.

مقادير عمل كمبوت الكرز في المنزل

فيما يلي نوضح المقادير الدقيقة التي من خلالها يتم تجهيز كمبوت الكرز اللذيذ في المنزل:

كيلو جرام من فاكهة الكرز.

400 جرام سكر أبيض ناعم.

15 مل عصير ليمون.

500 مل ماء.

طريقة عمل كمبوت الكرز في المنزل

فيما يلي نوضح خطوات عمل كمبوت الكرز الشهي المذاق مع السيرب اللذيذ في المنزل واستخدامه في تزيين أطباق الحلويات وقطع البان كيك أو الوافل أو في تحضير طبق سلطة الفواكه، ويتم تجهيز الكمبوت من خلال اتباع الخطوات التالية:

غسل الكرز جيدا باستخدام الماء الجاري.

تجفيف الكرز باستخدام منشفة قطن.

نزع البذرة عن طريق استخدام مقوار دقيق.

في وعاء الموقد يتم وضع كمية الماء ثم إذابة كمية السكر بها.

السماح للخليط بالوصول لمرحلة الغليان.

إضافة ثمار الكرز منزوعة البذور.

بعد 5 دقائق يتم إضافة عصير الليمون.

إضافة عود ريحان.

يوضع جانبا إلا أن يصل إلى درجة حرارة الغرفة.

يوضع في برطمانات زجاج مجففة ويحفظ في الثلاجة.

فوائد تناول فاكهة الكرز

فيما يلي نوضح أبرز فوائد تناول فاكهة الكرز للجسم: