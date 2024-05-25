نتائج بغداد ظهرت؟.. لينك مباشر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

قام العديد من المحافظات العراقية، بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، فضلاً عن أن ذلك جاء على هيئة كشوفات تم رفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، إلا أنه هناك بعض المحافظات التي لم يتم ظهورها إلى الأن، وجاري العمل على تدقيق أوراق الإمتحانات، والعمل على رصد الدرجات بكل دقة ووضوح، بما يسمح لجميع الطلبة والطالبات في التعرف على نتائجهم.

موعد إعلان نتيجة السادس في بغداد

ومن المؤكد أن يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة بغداد العاصمة، خلال الساعات المقبة، هذا مع العلم أن هذه المحافظة كبيرة في عدد الطلبة ولذلك فإن التأخير يأتي نظرًا للمراجعة الدقيقة والفحص والتدقيق المستمر أمام جميع الطلاب والطالبات الراغبين في معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة كذلك إلى أنه في حالة تم رفع النتيجة سيتم إعلامكم بها في الحال.

كيف أطلع نتائج السادس في العراق

ويمكنك الإطلاع على جميع كشوفات الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-