متى ينزل حساب المواطن لشهر يونيو2024؟ الموارد البشرية توضح الموعد بالتقويم الهجري والميلادي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجابة تساؤل متى ينزل حساب المواطن لشهر يونيو 2024؟، موضحة تاريخ الإيداع الدقيق بالتقويم الهجري والميلادي حتى يصبح المستفيدين على علم ودراية بمواد الصرف، كما أعلنت الوزارة عن الانتهاء من دراسة الأهلية وصدورها إلكترونيا بشكل رسمي لمن يرغب في الاستعلام والاطمئنان على الحصول على تصنيف مؤهل للدعم.

متى ينزل حساب المواطن لشهر يونيو 2024

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تاريخ صرف رواتب الدفعة 79 الخاصة ببرنامج حساب المواطن حيث يتم الصرف في الموعد الموحد والمحدد رسميا بدون تأجيل ولا تبكير وهو صباح يوم الاثنين الموافق عاشر أيام شهر يونيو الميلادي 2024 والذي يوافق اليوم الرابع من شهر ذي الحجة 1445.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة الانتظار حتى يتم استلام رسالة نصية تفيد نجاح عملية الإيداع حتى يتم التوجه إلى ماكينات الصراف الالي لسحب الراتب، لاسيما أن عملية الصرف تستغرق ساعات وتبدأ من التاسعة صباحا حتى انتهاء الإيداع لجميع المستفيدين.

متى يتم ترحيل دعم حساب المواطن؟

هناك حالات استثنائية من صرف الدعم الخاص بحساب المواطن أعلنت عنها الوزارة من قبل، وبعد بعد إعلان قرار توحيد الصرف في اليوم العاشر الميلادي، فقد أشارت الوزارة إلا أن هناك حالات استثنائية تتمثل في تطابق يوم الصرف مع يوم العيد الوطني أو الأعياد الدينية أو عطلة البنوك والموظفين، وفي تلك الحالة يتم ترحيل الصرف لمدة يوم واحد فقط على أن يتم الصرف في صباح اليوم التالي دون أي عقبات أو مشاكل في الصرف.