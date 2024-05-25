الحلقة كاملة مترجمة بجودة HD…. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 على موقع فيديولاروزا وقصة عشق

عشاق الدراما التركية على موعد مع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 الذي أصبح من أهم وأشهر المسلسلات التركية التي لاقت على إعجاب الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات على مدار الخمس سنوات الأخيرة، وهذا بفضل الأحداث التي يعرضها صناع العمل بكل براعة وحرفية، والتي من خلالها استطاع المشاهد أن يطلع على على الكثير من الأحداث التي وقت في عهد بناء الدولة العثمانية والصراعات والحروب التي خاضها المؤسس عثمان بعد أو تولى قيادة الدولة العثمانية بعد وفاة والده ارطغرل ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أبرز تفاصيل الحلقة 162 مسلسل قيامة عثمان …..

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162

يعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 من أكثر المسلسلات التي لاقت اهتمام وبحث عدد كبير من المتابعين من شتى أنحاء العالم، وكان هذا بفضل أحداثه الشيقة والمثيرة والتي تتناول الحقيقة الغائبة عن عدد كبير من المشاهدين والحروب والصراعات التي خاضها عثمان لكي يحافظ على الدولة العثمانية من بطش المغول والتتار، تكلف إنتاج المسلسل الملايين من الدولارات كما أنه استطاع أيضاً أن يحصد ملايين المشاهدات بفضل احترافية التصوير وأداء الممثلين ، ويعرض مسلسل قيامة عثمان على عدد من المواقع الالكترونية مثل موقع فيديو لاروزا وقصة عشق وعدد من القنوات الفضائية التي يمكن استقبال ترددها من خلال الجدول التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية

كما يمكن أيضاً للسادة المشاهدين الاستمتاع بحلقات مسلسل قيامة عثمان على شاشة ATV التركية والتي يمكن استقبال ترددها بعد إدخال الجدول التالي: