“تنزيل pdf” نتائج السادس الابتدائى التمهيدي 2023 في العراق بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا results.mlazemna.com

تترقب العديد من الأسر العراقية الإعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2024 حيث ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور معرفة نتائجهم بعد انتهاء فترة الامتحانات ومن المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن النتائج في عموم المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن اعتمادها رسمياً وسوف يتم نشر النتائج الكترونياً مما سيسمح للطلاب وأولياء الأمور بمعرفة النتائج والتحضير للخطوات التالية في مسيرتهم التعليمية.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي في محافظات الكرخ 1 والكرخ 2 والكرخ 3 وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتائج باقي المحافظات في الساعات القليلة المقبلة فور اعتمادهاحيث تقوم الوزارة بجهود مكثفة في الساعات الماضية لرفع النتائج، وقد تم الإعلان عن نتائج عدة محافظات أخرىوهي محافظة صلاح الدين ومحافظة المثني ودهوك وكربلاء ومحافظة السليمانية ومحافظة الرصافة 1 ويجري اعتماد نتائج باقي المحافظات.

رابط نتيجة التمهيدي السادس الابتدائي

تم توفير رابط نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي في العراق لعام 2024 عبر موقع “نتائجنا”. هذا الموقع يعد من المواقع الرئيسية التي تقدم خدمة متميزة لتوفير نتائج الامتحانات بشكل سريع وفعال حيث يقوم بتحديث البيانات بشكل دوري كما أن الموقع يوفر إرشادات واضحة وخطوات بسيطة لتسهيل عملية تنزيل النتائج ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج فور إعلانها دون الحاجة إلى زيارة المدارس أو مراكز الامتحانات.