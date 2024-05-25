طريقة عمل الأرز الريزو في المنزل بالطعم المبهر الأصلي

يصنف طبق الأرز الريزو بقطع الدجاج المقرمشة و الصوص الشهي على أنه من أفضل الأطباق التي تزداد مبيعاتها في محلات المأكولات السريعة والوجبات الجاهزة، حيث يتمتع ذلك الطبق بمذاق شهي ومحبب للكبار والصغار مع إمكانية التحكم في اختيار الصوص الحار أو البارد، ولتلك الأسباب نجد اهتمام من ربة المنزل الماهرة في معرفة أسرار تحضيره في المنزل بجودة عالية وطعم لا يختلف عن الجاهز.

مقادير عمل الأرز الريزو في المنزل

فيما يلي نوضح المقادير الكاملة لإعداد وتقديم طبق شهي من الأرز الريزو بدلا من طبق الأرز العادي والاستمتاع بمذاق مختلف:

كيلو جرام من الأرز البسمتي طويل الحبه.

125 مل زيت.

20 جرام زبدة طعام.

200 جرام بصل مفروم ناعم.

10 جرام ثوم مفروم ناعم.

4 مكعبات مرقة دجاج.

10جرام كاري.

200 مل صوص باربيكيو.

200 صوص كاتشب.

15 مل صويا صوص.

5 جرام فلفل أسود.

5 جرام ثوم مطحون.

طريقة عمل الأرز الريزو في المنزل

فيما يلي نوضح أسرار تحضير الأرز الريزو بمذاق الجاهز: